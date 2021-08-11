2021年08月11日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
東芝系、ドローンでインフラ設備を点検 東光鉄工と開発: 日本経済新聞
ソフトバンクG孫氏、中国のハイテク企業「受難のとき」: 日本経済新聞
経営の中枢でAI、テクノロジーを活用する 「AI経営」へと時代はシフトする | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
愛川町で単身高齢者見守りロボット実証実験|tvk NEWS WALL|Channel OPEN YOKOHAMA
ｕｇｏとアスラテックが「ugo」と「V-Sido」を用いた実証実験に成功〜V-Sidoがugoに対応し、高度なロボット制御と操縦を実現〜｜ｕｇｏ株式会社のプレスリリース
完全自動調理ロボットは人間の仕事を奪ってしまうのか？ – GIGAZINE
世界の未上場AI企業による資金調達、ソフトバンクGが10％提供 2017年以降 | 自動運転ラボ
相撲ロボット作り 親子が挑戦 美作・滋慶学園高で教室 ２１日も
AI英会話ロボットMusioに対応した、三省堂NEW CROWN（令和3年度版）準拠の学習コンテンツが発売開始！｜AKA Corp.のプレスリリース
「ソフトバンクＧがＡＩ分野で世界最大の資本家に」孫社長｜TBS NEWS
障害者雇用、テレワークで広がるか ロボで在宅勤務: 日本経済新聞
多摩ポンが音声配信に対応！アレクサやポッドキャストで視聴できます – 多摩ポン
MIT Tech Review: パンデミックで需要急増、AI搭載の新倉庫ロボの導入が加速
Alexaスキル認定へのヒント集 : Amazon商標
アマゾン、ドローン配送開発チームを大量解雇…元従業員｢このプロジェクトは誇大広告だった｣ | Business Insider Japan
ペットを想像させる癒やし系ロボットに注目が集まっ…：癒やし系ロボに熱視線：時事ドットコム
Scramble、世界に挑むロボットコンテスト出場チームがロボットプログラミング教室開催 | ICT教育ニュース
東大発ベンチャー「BionicM」社長・孫小軍：9歳で右脚切断、体験生かして最先端の「ロボット義足」開発 | https://t.co/gLJYswMiyG
シャオミが独自の四足歩行ロボットを発表、開発者向けに約17万円で販売 | TechCrunch Japan
ドローンが安全巡回！竹中などがＢＩＭ技術で自立飛行システム実証｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
Starship Technologiesのフードデリバリーロボットをさらに米国の4大学が採用 | TechCrunch Japan
「音」で心を鍛える法人向けオンライン音声研修サービス「Mental-Fit」がβ版の提供を開始｜株式会社SENのプレスリリース
オーディオエッセイ「Artistspoken」が特別展「北斎づくし」との共同制作によるオリジナルポッドキャスト番組を期間限定で配信スタート｜博報堂ＤＹホールディングスのプレスリリース
利用者数推計約1100万人超のApple Podcastランキング1位「COTEN RADIO」のリスナー属性大公開！｜株式会社COTENのプレスリリース
サイバーダインのテレビCM 8月12日（木）より関西エリアで初放映｜CYBERDYNE株式会社のプレスリリース
自律走行型配送ロボット「YUNJI DELI」を日本国内のホテルに初納入｜NECネッツエスアイ株式会社のプレスリリース
ラピュタロボティクス、大学発ベンチャー表彰2021「新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞（NEDO理事長賞）」を受賞｜ラピュタロボティクス株式会社のプレスリリース
エアロネクスト／上士幌町、セイノーHD、電通とドローンを含む次世代高度技術活用による「持続可能な未来のまちづくり」に向けた包括連携協定を締結｜通販物流代行・物流コンサルティング・社員教育のイー・ロジット