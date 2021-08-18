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2021年08月18日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年8月18日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

電動キックボードシェアの「Luup」が森トラストやESG特化型ファンドなどから約20億円調達 | TechCrunch Japan

「ネコ型ロボット」が猛スピードで激突？　都内某所に残された「痕跡」に反響(全文表示)｜Jタウンネット

“世界初”ドローンの定期航路誕生　離島に光　手数料は５００円　１日最大３往復【香川】 | OHK　岡山放送

ひょうご経済＋｜経済｜上空から災害情報発信、スピーカー付きドローン開発へ　イベント告知にも　ＴＯＡとＮＣＮ

そばロボットに特化したWEBページ開設のお知らせ｜コネクテッドロボティクス株式会社のプレスリリース

小学生がドローン操作を体験｜NNNニュース

安川電機とJA、農業ロボ開発　キュウリやイチゴ向け: 日本経済新聞

新しいOS「version 4.0.0」と新たなOSを搭載したソーシャルロボット「Musio S」（ミュージオ エス）を開発、年内に提供予定｜AKA Corp.のプレスリリース

あなたの声で合成音声に“演技指導”　AIが抑揚を分析、東芝が新ソフト – ITmedia NEWS

グーグルから手ごろなワイヤレスイヤホン「Pixel Buds A-Series」、1万1900円で26日発売 – ケータイ Watch

ＡＩでタイヤ構造を見える化！住友ゴムのコア技術がスゴイ。｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

三菱総研DCS、特別授業「ロボットプログラミング入門」　開催小中学校を募集 | ICT教育ニュース

ヒュンダイ傘下となったBoston Dynamicsが人型ロボット「Atlas」出演の新たなパルクール動画を公開 | TechCrunch Japan

KCCS、北海道石狩市で無人自動配送ロボットによる配送サービスの実証実験 | TECH+

CuboRex、8月関西ロボットワールド2021に出展！ ねこ車電動化キット「E-cat kit」、電動クローラユニット「CuGo」実機を展示 – 株式会社CuboRexのプレスリリース

Google、装着性と音質にこだわった完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds A-Series」を発表 | https://t.co/oPSnKKZv4B

ロボットで関節手術　長久手の愛知医大病院で９月から：中日新聞Web

ドローンのプログラミング、小学生が体験　にかほ市｜秋田魁新報電子版

ロボットプログラミングの出張特別授業…小中学校募集 | リセマム

AI通訳機「ポケトーク®」の無料アップデートを実施「グループ翻訳」機能を本日より配信｜ソースネクスト株式会社のプレスリリース

インテリジェントバーチャルアシスタント（IVA）市場、2021年から2026年にかけて力強く成長見込み｜株式会社グローバルインフォメーションのプレスリリース

「空山基」がデザインする「Mizuno」のフラッグシップモデル第二弾「WAVE PROPHECY SORAYAMA」｜ミズノ株式会社のプレスリリース

自律走行するロボットサイネージ 有楽町マルイに8月24日から | AdverTimes（アドタイ） by 宣伝会議

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