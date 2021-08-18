2021年08月18日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
電動キックボードシェアの「Luup」が森トラストやESG特化型ファンドなどから約20億円調達 | TechCrunch Japan
「ネコ型ロボット」が猛スピードで激突？ 都内某所に残された「痕跡」に反響(全文表示)｜Jタウンネット
“世界初”ドローンの定期航路誕生 離島に光 手数料は５００円 １日最大３往復【香川】 | OHK 岡山放送
ひょうご経済＋｜経済｜上空から災害情報発信、スピーカー付きドローン開発へ イベント告知にも ＴＯＡとＮＣＮ
そばロボットに特化したWEBページ開設のお知らせ｜コネクテッドロボティクス株式会社のプレスリリース
小学生がドローン操作を体験｜NNNニュース
安川電機とJA、農業ロボ開発 キュウリやイチゴ向け: 日本経済新聞
新しいOS「version 4.0.0」と新たなOSを搭載したソーシャルロボット「Musio S」（ミュージオ エス）を開発、年内に提供予定｜AKA Corp.のプレスリリース
あなたの声で合成音声に“演技指導” AIが抑揚を分析、東芝が新ソフト – ITmedia NEWS
グーグルから手ごろなワイヤレスイヤホン「Pixel Buds A-Series」、1万1900円で26日発売 – ケータイ Watch
ＡＩでタイヤ構造を見える化！住友ゴムのコア技術がスゴイ。｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
三菱総研DCS、特別授業「ロボットプログラミング入門」 開催小中学校を募集 | ICT教育ニュース
ヒュンダイ傘下となったBoston Dynamicsが人型ロボット「Atlas」出演の新たなパルクール動画を公開 | TechCrunch Japan
KCCS、北海道石狩市で無人自動配送ロボットによる配送サービスの実証実験 | TECH+
CuboRex、8月関西ロボットワールド2021に出展！ ねこ車電動化キット「E-cat kit」、電動クローラユニット「CuGo」実機を展示 – 株式会社CuboRexのプレスリリース
Google、装着性と音質にこだわった完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds A-Series」を発表 | https://t.co/oPSnKKZv4B
ロボットで関節手術 長久手の愛知医大病院で９月から：中日新聞Web
ドローンのプログラミング、小学生が体験 にかほ市｜秋田魁新報電子版
ロボットプログラミングの出張特別授業…小中学校募集 | リセマム
AI通訳機「ポケトーク®」の無料アップデートを実施「グループ翻訳」機能を本日より配信｜ソースネクスト株式会社のプレスリリース
インテリジェントバーチャルアシスタント（IVA）市場、2021年から2026年にかけて力強く成長見込み｜株式会社グローバルインフォメーションのプレスリリース
「空山基」がデザインする「Mizuno」のフラッグシップモデル第二弾「WAVE PROPHECY SORAYAMA」｜ミズノ株式会社のプレスリリース
自律走行するロボットサイネージ 有楽町マルイに8月24日から | AdverTimes（アドタイ） by 宣伝会議