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2021年08月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年8月22日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

Spotifyが1100億円を投じて自社株購入へ、なぜ？ | TechCrunch Japan

ホテルから公園にロボットが配送――西新宿で5G・自動走行ロボットの実験（Impress Watch） – Yahoo!ニュース

中国ロボ増産、日欧勢を追走　最大手エステンなど7社: 日本経済新聞

ロボット 蓮華寺を走る プログラミング体験に100組 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース

中国産業ロボ 増産攻勢: 日本経済新聞

ロボット、チップ、完全自動運転、イーロン・マスク氏のTesla AI Dayハイライト5選 | TechCrunch Japan

自動車がロボットに変形!! クルマ好きとロボ好きの両方に嬉しい『トランスフォーマー』を観る!! – 自動車情報誌「ベストカー」

中国の宇宙飛行士、再び船外活動 ロボットアームを調整（ＡＦＰ＝時事） – Yahoo!ニュース

将来はエンジニアに!?子どもたちが”ロボット作り”に挑戦！【新潟・南魚沼市】（ＮＳＴ新潟総合テレビ） – Yahoo!ニュース

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