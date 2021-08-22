2021年08月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
Spotifyが1100億円を投じて自社株購入へ、なぜ？ | TechCrunch Japan
ホテルから公園にロボットが配送――西新宿で5G・自動走行ロボットの実験（Impress Watch） – Yahoo!ニュース
中国ロボ増産、日欧勢を追走 最大手エステンなど7社: 日本経済新聞
ロボット 蓮華寺を走る プログラミング体験に100組 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース
中国産業ロボ 増産攻勢: 日本経済新聞
ロボット、チップ、完全自動運転、イーロン・マスク氏のTesla AI Dayハイライト5選 | TechCrunch Japan
自動車がロボットに変形!! クルマ好きとロボ好きの両方に嬉しい『トランスフォーマー』を観る!! – 自動車情報誌「ベストカー」
中国の宇宙飛行士、再び船外活動 ロボットアームを調整（ＡＦＰ＝時事） – Yahoo!ニュース
将来はエンジニアに!?子どもたちが”ロボット作り”に挑戦！【新潟・南魚沼市】（ＮＳＴ新潟総合テレビ） – Yahoo!ニュース
ロボットアイデア甲子園に向け見学会 宮城（tbc東北放送） – Yahoo!ニュース