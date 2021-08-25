2021年08月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
Podcast番組・音声メディア立ち上げ支援https://t.co/qGd7xQDct7 studioを開始｜EARSのプレスリリース
音声プラットフォーム「Voicy」でリスナーから音声配信者への直接課金が月間1000万円を突破 | TechCrunch Japan
自分自身を“三つ首”に 現在・過去・未来の多頭システム MITが技術開発：Innovative Tech（1/2 ページ） – ITmedia NEWS
韓国キョチョンチキン、ロボットがチキンを揚げる初の加盟店をオープン（WoW!Korea） – Yahoo!ニュース
レゴを使ったロボット競技の世界大会で中学生チームが総合優勝 知事を表敬訪問 山梨 | ＵＴＹテレビ山梨
音声操作で駒が動く！AI対戦も楽しめるリアルな木製チェス「Phantom Borad」｜@DIME アットダイム
｢儲けるだけの会社はいらない｣AIコーヒーロボット作った22歳社長が本当に成し遂げたいこと。 | Business Insider Japan
スマートごみ分別ロボット、1時間で5700回分別―中国（2021年8月25日）｜BIGLOBEニュース
製造支援モバイルロボットを効率的に運用する5Gネットワークを構築：FAニュース – MONOist
ウェイモ、サンフランシスコで一部の市民向けロボタクシー実験開始 | ロイター
防衛省や海上保安庁から引き合い。来年初飛行する航続距離740kmのドローンがスゴイ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
人型ロボット｢アトラス｣、恐ろしく機敏な動きを披露 | Business Insider Japan
自動運転のWaymoがサンフランシスコでロボタクシーサービスを開始 | TechCrunch Japan
ビットキー、自動搬送ロボットによる館内配送・集荷サービスの実証実験に技術協力｜株式会社ビットキーのプレスリリース
第15回キッズデザイン賞受賞！きみのロボットにココロをプラス。自作ロボットを簡単なプログラミングで無線操作できる「ココロキット」｜ユカイ工学株式会社のプレスリリース
Spotifyの月額性ポッドキャスト、米国の全ポッドキャスターが利用可能に – Engadget 日本版
ビットキー、スマートロックでロボットのセキュリティドア通行をサポート – CNET Japan