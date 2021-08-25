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2021年08月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年8月25日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

Podcast番組・音声メディア立ち上げ支援https://t.co/qGd7xQDct7 studioを開始｜EARSのプレスリリース

音声プラットフォーム「Voicy」でリスナーから音声配信者への直接課金が月間1000万円を突破 | TechCrunch Japan

自分自身を“三つ首”に　現在・過去・未来の多頭システム　MITが技術開発：Innovative Tech（1/2 ページ） – ITmedia NEWS

韓国キョチョンチキン、ロボットがチキンを揚げる初の加盟店をオープン（WoW!Korea） – Yahoo!ニュース

レゴを使ったロボット競技の世界大会で中学生チームが総合優勝　知事を表敬訪問　山梨 | ＵＴＹテレビ山梨

音声操作で駒が動く！AI対戦も楽しめるリアルな木製チェス「Phantom Borad」｜@DIME アットダイム

｢儲けるだけの会社はいらない｣AIコーヒーロボット作った22歳社長が本当に成し遂げたいこと。 | Business Insider Japan

スマートごみ分別ロボット、1時間で5700回分別―中国（2021年8月25日）｜BIGLOBEニュース

製造支援モバイルロボットを効率的に運用する5Gネットワークを構築：FAニュース – MONOist

ウェイモ、サンフランシスコで一部の市民向けロボタクシー実験開始 | ロイター

防衛省や海上保安庁から引き合い。来年初飛行する航続距離740kmのドローンがスゴイ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

人型ロボット｢アトラス｣、恐ろしく機敏な動きを披露 | Business Insider Japan

自動運転のWaymoがサンフランシスコでロボタクシーサービスを開始 | TechCrunch Japan

ビットキー、自動搬送ロボットによる館内配送・集荷サービスの実証実験に技術協力｜株式会社ビットキーのプレスリリース

第15回キッズデザイン賞受賞！きみのロボットにココロをプラス。自作ロボットを簡単なプログラミングで無線操作できる「ココロキット」｜ユカイ工学株式会社のプレスリリース

Spotifyの月額性ポッドキャスト、米国の全ポッドキャスターが利用可能に – Engadget 日本版

ビットキー、スマートロックでロボットのセキュリティドア通行をサポート – CNET Japan

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