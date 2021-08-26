2021年08月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
シャープが音声操作可能なネックスピーカー – ITmedia ビジネスオンライン
ゆとりっ娘に農家も参入。人気ポッドキャスターが｢収益化率わずか3%｣でも配信を続ける理由とは？ | Business Insider Japan
フランスの障害者担当副相 “分身ロボット”カフェを視察 東京 | オリンピック・パラリンピック | NHKニュース
仏副大臣視察…障害者の分身ロボ働くカフェ｜NNNニュース
上海の高校生、「一緒に行動してくれるロボット」を開発 SNSで話題（36Kr Japan） – Yahoo!ニュース
[第6回] 子どもが泣き暴れる、小児歯科のリアルを再現するロボット｜Beyond Health｜ビヨンドヘルス
Spotifyのポッドキャストサブスクを米国の全クリエイターが利用可能に | TechCrunch Japan
https://t.co/eQSJ5ynuui：ロボットによる接客で真珠のネックレスを買う時代は来るか (1/2)
スマートスピーカーの世界市場は2027年まで17.1%のCAGRで成長する見込み｜Report Oceanのプレスリリース
ポッドキャスト制作を簡単操作でサポートする音声コンテンツ制作ワークステーション『Mixcast 4』を新発売｜ティアック株式会社のプレスリリース
「感情解析」と「音声認識」を組み合わせたサービス Emovis をリリース｜anyenv株式会社のプレスリリース
ZMP、自動運転/AI技術開発用ロボットカーにMATLAB/Simulinkとの連携オプションを設定｜気になる車・バイクニュース
ノルウェー企業Nordic Unmannedが「線路検査」ドローンを開発中、列車が接近すると浮上して回避 | TechCrunch Japan
ビットキー、自動搬送ロボット通行時のセキュリティ付自動ドア認証に技術協力 | Techable(テッカブル)
IBM、オンチップによるAI処理の高速化を実現する次世代を発表｜日本IBMのプレスリリース
10万円以下で作れる表情豊かなヒューマノイド「Eva」 ラズパイで動くオープンソースロボット（ITmedia NEWS） – Yahoo!ニュース
パナソニック HDペットカメラ、ベビーカメラ、屋内HDカメラがAmazon Alexaに対応～スマートスピーカーで音声操作が可能に｜パナソニックのプレスリリース
Makuakeプロジェクト目標達成率2610%突破！Alexa搭載メッシュWi-Fi 6システム「Deco Voice X20」9月9日（木）より一般販売開始｜ティーピーリンクジャパン株式会社のプレスリリース
AI除菌清掃ロボット「Whiz i アイリスエディション」無料お試しキャンペーン実施｜アイリスオーヤマ株式会社のプレスリリース
TP-Link、Alexa対応Wi-Fi 6メッシュ「Deco Voice X20」の一般販売開始 – INTERNET Watch
産業ロボットの需要 大幅に増加_中国国際放送局