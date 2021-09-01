2021年09月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
コミュニケーションロボット「ケビーくん」が窓口で対応（草加商工会議所） – 日本商工会議所
新型コロナ: 新生堂薬局、「未来型店舗」整備 AIロボットで効率化: 日本経済新聞
大阪ガス、ソニー子会社に出資 IoTを強化: 日本経済新聞
電力会社がＡＩを活用した気象予測プラットフォームを構築へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
テスラの人型ロボット「Tesla Bot」に見る未来 – ZDNet Japan
ルンバのように動いて建築現場にレイアウトをプリントするRugged Roboticsのロボット | TechCrunch Japan
大学倶楽部・工学院大：コンビニのトイレ掃除ロボを開発、実用化に挑む ～実用化コンペに参戦、優勝目指す～ | 毎日新聞
ロボット研磨で経営課題、工程課題の解決を。接触力を高速で自律補正制御するファーロボティクスのエンドエフェクタにおいて研磨自動化提案も行う研磨材メーカーの柳瀬株式会社が新たに販売パートナーに！国内二社目｜
アマゾン、ライブ音声配信サービスを開発中か – CNET Japan
LINE CLOVA カスタマーセンター 電話サポート窓口終了のご案内 : LINE CLOVA公式ブログ
TikTokがVRヘッドセットメーカーをゲット。Facebook/Oculusとの戦い勃発か | ギズモード・ジャパン
GITAI、ISSにロボット到着 10月めどに実証試験開始: 日本経済新聞
パナソニック、パラリンピックで活用中のアシストスーツ・掃除ロボットを紹介 – PC Watch
"日本発パートナーロボットとの暮らし"を発信する新拠点が東京・渋谷に誕生 | マイナビニュース
【オリックス】産業用小型ドローン開発のスタートアップLiberawareへ出資｜オリックス株式会社のプレスリリース