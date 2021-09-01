TOP > ニュースヘッドライン > 2021年09月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2021年09月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年9月1日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

コミュニケーションロボット「ケビーくん」が窓口で対応（草加商工会議所） – 日本商工会議所

新型コロナ: 新生堂薬局、「未来型店舗」整備　AIロボットで効率化: 日本経済新聞

大阪ガス、ソニー子会社に出資　IoTを強化: 日本経済新聞

電力会社がＡＩを活用した気象予測プラットフォームを構築へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

テスラの人型ロボット「Tesla Bot」に見る未来 – ZDNet Japan

ルンバのように動いて建築現場にレイアウトをプリントするRugged Roboticsのロボット | TechCrunch Japan

大学倶楽部・工学院大：コンビニのトイレ掃除ロボを開発、実用化に挑む ～実用化コンペに参戦、優勝目指す～ | 毎日新聞

ロボット研磨で経営課題、工程課題の解決を。接触力を高速で自律補正制御するファーロボティクスのエンドエフェクタにおいて研磨自動化提案も行う研磨材メーカーの柳瀬株式会社が新たに販売パートナーに！国内二社目｜

アマゾン、ライブ音声配信サービスを開発中か – CNET Japan

LINE CLOVA カスタマーセンター 電話サポート窓口終了のご案内 : LINE CLOVA公式ブログ

TikTokがVRヘッドセットメーカーをゲット。Facebook/Oculusとの戦い勃発か | ギズモード・ジャパン

GITAI、ISSにロボット到着　10月めどに実証試験開始: 日本経済新聞

パナソニック、パラリンピックで活用中のアシストスーツ・掃除ロボットを紹介 – PC Watch

"日本発パートナーロボットとの暮らし"を発信する新拠点が東京・渋谷に誕生 | マイナビニュース

【オリックス】産業用小型ドローン開発のスタートアップLiberawareへ出資｜オリックス株式会社のプレスリリース

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）