2021年09月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ディーン・フジオカさん「ロボットと一緒に生きていく未来感じて」 ロボットサミットのアンバサダーに- 名古屋テレビ【メ～テレ】
子供が乗れるロボユニコーンは中国のEVスタートアップXpeng製 | TechCrunch Japan
装着型ロボットが米国食品医薬品局の医療機器認証を取得：医療機器ニュース – MONOist
凸版印刷、 複数ロボットの一元管理・協調制御を行う「TransBots」を開発 | IoT NEWS
最新ロボの競技会、愛知県で開幕 12日まで: 日本経済新聞
レノボ、研究開発に3年間で1兆円 AIを成長の切り札に: 日本経済新聞
トヨタの歩行支援ロボットなどが活躍。地域医療センターが挑むリハビリの質向上への挑戦｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ＡＩが全米オープンテニスの「番狂わせ」を予想する時代へ。米IBMがスポーツ観戦を変革｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
世界ロボサミット、人と共生の未来示す／競技・展示でＰＲ、１２日まで | 電気新聞ウェブサイト
Facebook、同社初のスマートグラス「Ray-Ban Stories」を発売 – CNET Japan
Facebookのスマートグラス「Ray-Ban Stories」発売 299ドルから – ITmedia NEWS
自殺相談窓口でAIチャットボット「BEBOT」がオンラインによる24時間支援をスタート｜ビースポーク のプレスリリース
アマゾン、Alexa搭載のスマートテレビ「Fire TV Omni Series」などを発表 – CNET Japan
ノブも回せる、電化製品をIoT化するスイッチ「IoTIZER」 KAISTなどが開発：Innovative Tech（1/3 ページ） – ITmedia NEWS
本物の人間そっくりに答えるAI音声アシスタントでカスタマーサービスを自動化するPolyAI | TechCrunch Japan
アマゾンのゲーム配信「Luna」、FireタブレットやChromebookに対応へ – CNET Japan
米アマゾンがAlexa搭載の初の自社ブランドテレビ2種発売へ | TechCrunch Japan
おにぎりや弁当を正確に陳列するロボットも…『ワールドロボットサミット』開幕 世界各国の最新技術が集結（東海テレビ） – Yahoo!ニュース
国産ドローンメーカーのイームズロボティクス、航空法改正に伴い「リモートID」の開発・販売をリリース｜イームズロボティクスのプレスリリース
米裁判官｢AIは人間じゃないので、特許の発明者にはなれない｣ | ギズモード・ジャパン
国産ドローンメーカーのイームズロボティクス、航空法改正に伴い「リモートID」の開発・販売をリリース：時事ドットコム
【第3回水中会議（ミズナカカイギ）】開催！テーマは「水中ドローン×可視化」各業界を牽引する3名が登壇！｜株式会社スペースワンのプレスリリース