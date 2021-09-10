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ニュースヘッドライン  

2021年09月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年9月10日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ディーン・フジオカさん「ロボットと一緒に生きていく未来感じて」　ロボットサミットのアンバサダーに- 名古屋テレビ【メ～テレ】

子供が乗れるロボユニコーンは中国のEVスタートアップXpeng製 | TechCrunch Japan

装着型ロボットが米国食品医薬品局の医療機器認証を取得：医療機器ニュース – MONOist

凸版印刷、 複数ロボットの一元管理・協調制御を行う「TransBots」を開発 | IoT NEWS

最新ロボの競技会、愛知県で開幕　12日まで: 日本経済新聞

レノボ、研究開発に3年間で1兆円　AIを成長の切り札に: 日本経済新聞

トヨタの歩行支援ロボットなどが活躍。地域医療センターが挑むリハビリの質向上への挑戦｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ＡＩが全米オープンテニスの「番狂わせ」を予想する時代へ。米IBMがスポーツ観戦を変革｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

世界ロボサミット、人と共生の未来示す／競技・展示でＰＲ、１２日まで | 電気新聞ウェブサイト

Facebook、同社初のスマートグラス「Ray-Ban Stories」を発売 – CNET Japan

Facebookのスマートグラス「Ray-Ban Stories」発売　299ドルから – ITmedia NEWS

自殺相談窓口でAIチャットボット「BEBOT」がオンラインによる24時間支援をスタート｜ビースポーク のプレスリリース

アマゾン、Alexa搭載のスマートテレビ「Fire TV Omni Series」などを発表 – CNET Japan

ノブも回せる、電化製品をIoT化するスイッチ「IoTIZER」　KAISTなどが開発：Innovative Tech（1/3 ページ） – ITmedia NEWS

本物の人間そっくりに答えるAI音声アシスタントでカスタマーサービスを自動化するPolyAI | TechCrunch Japan

アマゾンのゲーム配信「Luna」、FireタブレットやChromebookに対応へ – CNET Japan

米アマゾンがAlexa搭載の初の自社ブランドテレビ2種発売へ | TechCrunch Japan

おにぎりや弁当を正確に陳列するロボットも…『ワールドロボットサミット』開幕 世界各国の最新技術が集結（東海テレビ） – Yahoo!ニュース

国産ドローンメーカーのイームズロボティクス、航空法改正に伴い「リモートID」の開発・販売をリリース｜イームズロボティクスのプレスリリース

米裁判官｢AIは人間じゃないので、特許の発明者にはなれない｣ | ギズモード・ジャパン

国産ドローンメーカーのイームズロボティクス、航空法改正に伴い「リモートID」の開発・販売をリリース：時事ドットコム

【第3回水中会議（ミズナカカイギ）】開催！テーマは「水中ドローン×可視化」各業界を牽引する3名が登壇！｜株式会社スペースワンのプレスリリース

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