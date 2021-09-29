2021年09月29日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
Apple Watchが心房細動以外の不整脈も検出できることを示す新たな研究結果 | TechCrunch Japan
超便利！ AirPods Proのおすすめ設定21選 | ライフハッカー［日本版］
ロボット工学の大規模国際会議、2024年にパシフィコで開催決定（みんなの経済新聞ネットワーク） – Yahoo!ニュース
コンチネンタル、ロボットカー発表へ…ITS世界会議2021 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）
長野のシナノケンシ、ロボット事業を拡大: 日本経済新聞
ロボット義足で歩行する乙武さん – ニュース・コラム – Yahoo!ファイナンス
IoTデザインガール: 日本経済新聞
孤独な老人のために生物型ロボットペットができること（とできないこと）：後篇 | https://t.co/g0yRGRzGa6
アマゾンが室温調整機器スマートサーモスタットを発表、グーグルより安い約6700円 | TechCrunch Japan
アマゾン、家族の見守りサービス「Alexa Together」を発表 – CNET Japan
ＡＩ社会実装のエクサウィザーズが上場準備、孫正義氏も認める経営者 – Bloomberg
アマゾンが高齢者介護のサブスクサービス「Alexa Together」を開始 | TechCrunch Japan
【最新版】最先端の完全ワイヤレスイヤホン3選 ｜ ガジェット通信 GetNews
国内最多60台の室内ドローンショー｜T2Rのプレスリリース
バウムクーヘン「AI職人」 ユーハイム、カフェにリース: 日本経済新聞
Preferred Networks、新設するPreferred Roboticsに自律移動ロボット事業を移管 21年1月期決算は営業損失10億円 | gamebiz
TIS、「中山間地域での生活支援向けロボットシェアリング型配送サービス」の実証実験を会津若松市で実施｜TISインテックグループのプレスリリース
Ringのホームセキュリティドローンが米国内で招待制で販売開始 | TechCrunch Japan
Amazon幹部、家庭用ロボ「開発に4年、普及を確信」: 日本経済新聞
『LOVOT Cafe』1周年を記念したイベント目白押し。アニバーサリーデザートプレートが期間限定で登場！｜GROOVE X 株式会社のプレスリリース
Amazonの家庭用ロボ、技術革新の「死の谷」越えなるか: 日本経済新聞
ユーザーがニーズに合わせてAIを訓練、パーソナライズできるAlexaの3つの新機能 | TechCrunch Japan