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2021年10月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年10月4日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

アマゾンが発表したロボットなどの家庭用デバイス–近未来SFの生活はすぐそこ？ – CNET Japan

ロボットの制御技術競う大会　鈴木君全国優勝 – Nagano Nippo Web

倉庫ロボ、中国新興が台頭　アマゾンに対抗: 日本経済新聞

アマゾンがロボットを作る理由と各国スマートホーム事情【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch

調理ロボットのTechMagicとCRISPがサラダ調理ロボットの共同開発を開始 – CNET Japan

ロボット開発者はみんなガンダム・ドラえもんを目指しているって本当？　「LOVOT」開発者が考える、人とロボットの信頼関係の築き方 – ログミーBiz

ボストン・ダイナミクスの四足歩行ロボット・Spotがアメフトのハーフタイムショーでチアリーダーと踊り狂うムービー – GIGAZINE

渋谷スクランブルスクエアで渋谷初のドローン撮影体験イベントを実施！｜東急のプレスリリース

パンデミックで配送ロボット導入を拡大する中国テック企業 他2本 – WirelessWire News（ワイヤレスワイヤーニュース）

最大287万通りのカスタムサラダを自動供給する調理ロボをCRISPとTechMagicが共同開発、2022年7月末の店舗導入目指す | TechCrunch Japan

国分／DX支援のデータフラクトと資本業務提携、AI需要予測を物流施設に導入 | 流通ニュース

ドバイ万博：UBTECHパンダロボットは中国館の注目の的｜高知新聞

ソフトバンクＧの投資ペースが急加速、査定や意思決定過程に懸念の声（Bloomberg） – Yahoo!ニュース

子どもにやる気を起こさせる「先生ロボ」。教育DXを加速させるか｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

AIスピーカーを身につける新発想、AQUOS サウンドパートナー「AN-SC1」をいち早くテスト – Engadget 日本版

ソニーSpresenseなどIoT機器の利用を想定した学生対象アイデアソン・ハッカソンがオンライン開催、エントリー受付中 | TechCrunch Japan

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