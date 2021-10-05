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2021年10月05日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年10月5日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

Philipsのヘッドバンドは脳波を計測！骨伝導で睡眠ブースト【今日のライフハックツール】 | ライフハッカー［日本版］

Amazonの自走式家庭用ロボット「Astro」の海外レビューがさっそく登場 – GIGAZINE

【インタビュー】Misoca創業者が農業×ロボットにかける想い「有機農業を劇的に加速させすべての人に安心・安全な食環境を」 | TechCrunch Japan

Amazon家庭用セキュリティードローンRing Always Home Cam発売開始 | DRONE

20メートル上空をスパイダーマンらしく飛ぶディズニーのスタントロボットの秘密とは？ – GIGAZINE

「ロボット白杖」の開発が前進｜Beyond Health｜ビヨンドヘルス

ロボット技術でパラリンピックを支援した企業は？ – 東大・京大クイズ研がEXPO参加者に挑戦！ 日替…：日経クロステック EXPO 2021

手のひらサイズの協働ロボット用コンプレッサー、ＳＭＣが量産へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

手術用ロボに強い味方。360度折り曲げ自在の腹腔鏡手術用柔軟関節鉗子がスゴイ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

タイ政府総合庁舎にロボット出現！ | タイランドハイパーリンクス：Thai Hyper

Amazonのロボット「アストロ」、日本の家庭に居場所はある？：小寺信良のIT大作戦（1/4 ページ） – ITmedia NEWS

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ロボットアーム向け無線電力伝送システムの開発に成功｜国立大学法人千葉大学のプレスリリース

編集長のイチオシ。Alexaのおすすめスキルを聞いたら、なんと｢ふるさと納税｣に使っていた | ギズモード・ジャパン

一般社団法人DPCA（ドローン撮影クリエイターズ協会）のDRONEフライトオペレーター講習を10月より開始　大分県初｜株式会社オートバックスセブンのプレスリリース

四足歩行ロボット、チアリーダーと一緒にノリノリでダンス。「ムーンウォークしてる？」などと反響【動画】 | ハフポスト

ロボット掃除機「RULO（ルーロ）」の本体ソフトウェアをアップデート「在宅掃除モード」と「音声プッシュ通知」機能が使用可能に｜パナソニックのプレスリリース

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