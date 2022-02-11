2022年02月11日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
藤沢の公益財団がロボットの専門機構と協定締結 ロボット共生社会目指す – 湘南経済新聞
未来の宅配サービスを実感？ 自動走行ロボットが料理を届ける…東京西新宿で実証実験（レスポンス）(ヘッドライン) | 自動車情報サイト【新車・中古車】 – carview!
JARA「2021年ロボット年間統計」初の1兆円目前 受注額 過去最高を記録 | オートメーション新聞WEB
理研、人間のように自然な表情を作れるアンドロイド（Impress Watch） – Yahoo!ニュース
ドローン×ＡＩで風力発電ブレード点検、日立子会社が売り上げ70億円狙う｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
米メタを追撃、中国のAI: 日本経済新聞
ロボット普及へ協定締結 社会課題解決へ前進 | 藤沢 | タウンニュース
RevCommの音声解析AI電話MiiTel、会話におけるネガティブ・ポジティブな感情を可視化する音声感情認識機能を採用 | TechCrunch Japan
児童が組み立てたロボットを発表 入善町（北日本放送） – Yahoo!ニュース
巨大ロボット「MEGABOTS」NFTプロジェクト トンガ大洋州噴火津波チャリティーMegabotsオークション実施のお知らせ。｜株式会社CRYPTO& Inc.のプレスリリース