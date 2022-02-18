2022年02月18日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
韓国でも活用進む「自動宅配ロボ」！法改正で公道走行解禁へ | 自動運転ラボ
物流施設の生産性３倍へ、旧東芝系が導入する「ロボットシステム」の実力｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
安全な自動運転の実現へ！ 自動車用AI開発が抱える難題とは何か？（西田 宗千佳） | ブルーバックス | 講談社（1/3）
人間は、AIが生成した顔の方が本物の顔より信頼できると感じていることが判明（2022年2月17日）｜BIGLOBEニュース
藤沢市 ロボット普及へ協定締結 | 湘南人
【世界基準の除菌ロボット開発】無人にて大規模スペースを除菌する「Mover UV-C」が誕生！2022年3月26日より販売開始｜廣瀬無線電機株式会社のプレスリリース
Spotifyがポッドキャスト測定、分析企業のPodsightsとChartableを買収 | TechCrunch Japan
一般社団法人ロボットデリバリー協会発足のお知らせ | 楽天グループ株式会社
エーアイ代表取締役社長吉田の寄付による日本音響学会音声合成研究奨励賞吉田賞設立のお知らせ | 株式会社エーアイのプレスリリース
SUSHI TOP MARKETINGとエヴィクサー、音でNFTを配信するソリューションを開発、販売を開始｜SUSHI TOP MARKETING株式会社のプレスリリース
人気Podcasterたちが一堂に会するマーケットイベント「Podcast Weekend」の開催と、出店番組が決定！｜株式会社ツドイのプレスリリース
面倒な窓拭きを解決してくれる窓用ロボット掃除機「HOBOT-2S」 | ライフハッカー［日本版］
再エネの低コスト化へ全自動ドローン導入、点検を省人化・コスト削減｜株式会社afterFITのプレスリリース