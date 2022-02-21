2022年02月21日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
日本の医療はめちゃめちゃハイレベル…「超高精度ロボット手術」のスゴイ進化（現代ビジネス） – Yahoo!ニュース
ロボットが人間のサポートなしでブタの手術に成功 | TABI LABO
愛知県などロボット・AIシンポジウムロボの社会実装・課題を講演 | 電波新聞デジタル
2050年の未来介護を担うロボット研究開発拠点、東北大｜Beyond Health｜ビヨンドヘルス
正式にAMD傘下になったXilinx、ロボットとFAに意欲 | 日経クロステック（xTECH）
AIによる「新結合」: 日本経済新聞
AIの生成した顔は本物の顔と区別がつかず本物の顔より信頼性が高い – GIGAZINE
「軍用犬型ロボット」で注目の55歳起業家の反骨精神 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
特別展 「きみとロボット」日本科学未来館で – 人気ロボットから最新ロボットまで約90種130点(2022年2月20日)｜ウーマンエキサイト(1/4)
KDDIがJALと協業して100億円の売り上げ狙うドローンビジネスの中身｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
単独で固定翼モードに変形する独自ティルトローターVTOLおよび高感度カメラ搭載ドローン新シリーズを披露 – fabcross for エンジニア
新型コロナ: 海外記者が見た五輪 ロボ食堂に驚き、宿泊「囚人気分」: 日本経済新聞
博報堂と博報堂ＤＹメディアパートナーズ、毎日新聞と「AIラッパーシステム」を活用して双方向型の新しいメディアを創造する「毎日新聞 × Z世代プロジェクト」を開始｜株式会社博報堂のプレスリリース
NTTがバーチャル空間「NTT TOWN」に「AIアバター」を配置 | Mogura VR
ソナーとAIで効率的にゴミを収集！ プール用ロボット掃除機「Bestrobtic」 | Techable(テッカブル)
無人宅配もお任せ 日本初のロボット管理スクール – 産経ニュース
ロボットが食で〝おもてなし〟 そばをゆで、コーヒー配達…食品の調理も 人手不足が深刻化する飲食業界に助っ人（1/2ページ） – zakzak：夕刊フジ公式サイト
【ネットワークデザイン学科】チーム対抗ドローン体験イベントを開催_２月２７日_チーム対抗ドローン体験イベントを開催 ２月２７日 小学生対象・参加費無料 | ニュースリリース（2021年度） | 大阪工業大学
ベネフィット・ワンとロボットベンチャーのGROOVE Xが連携福利厚生業界初 家族型ロボット「LOVOT」の会員限定優待を2月21日より提供開始｜株式会社パソナグループのプレスリリース
まさに1台2役。ワイヤレスイヤホンを内蔵するスマートウォッチ「Wearbuds Watch」を使ってみた | ライフハッカー［日本版］
研究開発用台車ロボット メカナムローバーVer.3.0 発売｜ヴイストンのプレスリリース
鴻池運輸とOSARO、ピッキングロボとAMRの連携による国内初※1の倉庫自動化オペレーションの共同実験を開始｜OSARO のプレスリリース
米政府、国境地帯にロボット犬の配備実験 住民は反発（https://t.co/66xi4yLNze） – Yahoo!ニュース
日本初「ドローンショーと広告媒体のコラボ」実現に期待高まる。テレシードローンショーin川崎競馬場開催が決定！｜株式会社レッドクリフのプレスリリース
民間で唯一、全国1000カ所で活躍する「花粉観測ロボ」の開発秘話｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
コロナ禍を追い風に、無人カフェロボットが狙う市場｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
進化への挑戦 【1】 業種超え、ロボット体験提供 道楽やねこん家〈藤沢市〉 – Yahoo! JAPAN
AI音声対話システム「AI Messenger Voicebot」、電話応対の自動化によるお客さまの利便性と満足度の向上を目的に広島銀行へ導入｜株式会社AI Shiftのプレスリリース