TOP > ニュースヘッドライン > 2022年02月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2022年02月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年2月25日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

コガネイが作ったロボット吸着ユニット、利便性・セッティングに強み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

アップルが自動運転機能を韓国メーカーと開発中？ | ギズモード・ジャパン

Metaの描くメタバースには｢AIアシスタント｣と｢万能翻訳｣と｢音声物体ジェネレーター｣がある | ギズモード・ジャパン

【電波時評】サービスロボットが実用段階へ、官民が本腰 | 電波新聞デジタル

“神の手”に近づく手術支援ロボ実現へ　ソニーが感度10倍伝達技術 | 日経クロステック（xTECH）

AIチャットボット「りんな」を手がけるrinnaの対話エンジン搭載キャラがDMM GAMESで配信中の恋愛ゲームに登場 | TechCrunch Japan

わんさか台わん　旧正月　ロボット活躍（沖縄ニュースQAB） – Yahoo!ニュース

エプソン、米ロボットVBに出資　物流自動化関連: 日本経済新聞

災害対応ロボ、国際展に出展へ 福島県南相馬ロボット産業協議会 ９日から東京ビッグサイト

サメ型水中ロボット 海洋環境保護意識呼びかけ_中国国際放送局

【Clubhouse】誰でも参加できるチャットを開設することができる「Room Chat」機能をリリース – ネタフル

Web3.0を担うメタバースにおけるAIの役割とは？ | モリカトロンAIラボ

NTTドコモ、自律飛行型ドローンを活用した橋梁点検の実証実験に成功 | DRONE

【二子玉川 蔦屋家電】2/25（金）より日本発のAIペット型ロボット「Moflin（もふりん）」の展示を蔦屋家電＋でスタート｜カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社のプレスリリース

カルビーポテトのジャガイモ栽培の実証実験に農業AIブレーン「e-kakashi」が導入。データを活用し収量最大1.6倍増に貢献 – ITをもっと身近に。ソフトバンクニュース

ロボットの全方向移動を可能に　日本精工が新方式の駆動輪を開発 | 日経クロステック（xTECH）

AIが葬儀で故人しのぶ原稿作成　進む簡素化、遺族の負担軽減に ｜ 共同通信

孤独募るコロナ禍の〝救世手〟？　人肌再現の握手ロボット開発：中日新聞Web

AIが音声で応対する「みどりの券売機」 JR西 – Impress Watch

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）