2022年02月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
コガネイが作ったロボット吸着ユニット、利便性・セッティングに強み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
アップルが自動運転機能を韓国メーカーと開発中？ | ギズモード・ジャパン
Metaの描くメタバースには｢AIアシスタント｣と｢万能翻訳｣と｢音声物体ジェネレーター｣がある | ギズモード・ジャパン
【電波時評】サービスロボットが実用段階へ、官民が本腰 | 電波新聞デジタル
“神の手”に近づく手術支援ロボ実現へ ソニーが感度10倍伝達技術 | 日経クロステック（xTECH）
AIチャットボット「りんな」を手がけるrinnaの対話エンジン搭載キャラがDMM GAMESで配信中の恋愛ゲームに登場 | TechCrunch Japan
わんさか台わん 旧正月 ロボット活躍（沖縄ニュースQAB） – Yahoo!ニュース
エプソン、米ロボットVBに出資 物流自動化関連: 日本経済新聞
災害対応ロボ、国際展に出展へ 福島県南相馬ロボット産業協議会 ９日から東京ビッグサイト
サメ型水中ロボット 海洋環境保護意識呼びかけ_中国国際放送局
【Clubhouse】誰でも参加できるチャットを開設することができる「Room Chat」機能をリリース – ネタフル
Web3.0を担うメタバースにおけるAIの役割とは？ | モリカトロンAIラボ
NTTドコモ、自律飛行型ドローンを活用した橋梁点検の実証実験に成功 | DRONE
【二子玉川 蔦屋家電】2/25（金）より日本発のAIペット型ロボット「Moflin（もふりん）」の展示を蔦屋家電＋でスタート｜カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社のプレスリリース
カルビーポテトのジャガイモ栽培の実証実験に農業AIブレーン「e-kakashi」が導入。データを活用し収量最大1.6倍増に貢献 – ITをもっと身近に。ソフトバンクニュース
ロボットの全方向移動を可能に 日本精工が新方式の駆動輪を開発 | 日経クロステック（xTECH）
AIが葬儀で故人しのぶ原稿作成 進む簡素化、遺族の負担軽減に ｜ 共同通信
孤独募るコロナ禍の〝救世手〟？ 人肌再現の握手ロボット開発：中日新聞Web
AIが音声で応対する「みどりの券売機」 JR西 – Impress Watch