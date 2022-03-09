2022年03月09日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
アラセ・アイザワ・アエロス製防災用500㏄エンジン搭載ドローン、浪江町庁舎で初披露 | DRONE
アラセ・アイザワ・アエロス製防災用500㏄エンジン搭載ドローン、浪江町庁舎で初披露 | DRONE
OSAROがEC物流に対応した自動梱包ロボットを日本初投入｜ECのミカタ
「Nature Remo」をご愛用のみなさまの新生活を応援！「Nature新生活応援キャンペーン」TwitterとInstagramで同時開催中！｜Nature株式会社のプレスリリース
バスのドラレコで道路点検 南紀白浜エアなど、AI活用: 日本経済新聞
コロナ禍の小学生の自宅学習をサポート！英語学習AIロボット「Msuio」（ミュージオ）と英語を学べるプログラムを無料で提供｜AKA Corp.のプレスリリース
月面探査を擬似体験！月面ロボ「YAOKI」のダイモンが、国際宇宙産業展にトータルプロデュースで参画｜株式会社ダイモンのプレスリリース
2022国際ロボット展 パナソニックブース紹介 | チャンネル パナソニック | パナソニックの動画ポータルサイト
無人自動配送にドローン… ウォルマートの次世代配送の注目すべき課題とは _小売・物流業界 ニュースサイト【ダイヤモンド・チェーンストアオンライン】
５Gはロボット活用にどんな可能性をもたらすか｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
未知の因果メカニズムを解明する。発見するＡＩ×スパコン「富岳」の全容｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ロボタクシーZooxがイチゴ収穫ロボットのhttps://t.co/Wkht940COrを買収、知覚技術の取得が目的 | TechCrunch Japan
VRアバターが相手だと自分のことを多く話してしまう？ 東京都市大などが検証：Innovative Tech – ITmedia NEWS
SpotifyとDiscordがダウン中 | TechCrunch Japan
人とロボットが共に生きる社会をめざして。リビングロボット社、「2022国際ロボット展」に出展。｜株式会社リビングロボットのプレスリリース
自動運転システムに対する初のリコール、https://t.co/pvI2VDNwI8が同社ソフトのリコール発表へ | TechCrunch Japan
AI搭載スマート給餌機で生育した「AI桜鯛」、全国のくら寿司で販売へ – CNET Japan
人手不足など活用期待 世界最大級ロボット展示会開催（日テレNEWS） – Yahoo!ニュース
KCCS、無人自動走行ロボットが店舗で購入した商品をマンションまで届けるサービスの実証実験を開始: 日本経済新聞
食品工場で新型ロボ活躍 「唐揚げ詰めて」音声聞いてすぐ作業（産経新聞） – Yahoo!ニュース
千葉市幕張新都心にて無人自動走行ロボット実証実験を開始｜京セラコミュニケーションシステム株式会社のプレスリリース
会話AIロボット「Romi」との会話を自由に作成できるプログラミングツール「Romiシナリオエディター」を公開｜株式会社ミクシィのプレスリリース
ロボットリテラシーを高めろ ロボット導入時には必ず特別教育を受講しよう | オートメーション新聞WEB
千葉の中高生のチームが参加「ロボットコンテスト」に挑むドキュメンタリー：中日新聞Web
「六本木ヒルズ」「虎ノ門ヒルズ」にて警備ロボット『SQ-2』の実証実験実施 | BRIDGE（ブリッジ）テクノロジー＆スタートアップ情報
人とロボットが共に生きる社会をめざして。リビングロボット社、「2022国際ロボット展」に出展。 | BRIDGE（ブリッジ）テクノロジー＆スタートアップ情報
ロボットハンド参入のブリヂストン、主力製品で培った技術生かす｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ロシア装甲車を破壊するトルコ製ドローン「TB2」 ウクライナの善戦支える | NewSphere
日本初【ドローンショー広告】が誕生！2月25日、夜空に全長100mの企業ロゴ、QRコードが浮かび上がる。｜株式会社レッドクリフのプレスリリース
ロボットの発話に「重み」を与えると人にも想いが伝わる、筑波大学が効果確認 – 大学ジャーナルオンライン