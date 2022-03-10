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2022年03月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年3月10日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

【国際ロボット出展内容紹介】Team Cross FA 靴箱ピッキング 総合力でロボット実装 | オートメーション新聞WEB

人工知能「チャットボット」で生徒たちが学校紹介 千葉 市川｜NHK 千葉県のニュース

食品工場に新型ロボ活躍　「唐揚げ詰めて」など声で指示 – ITmedia NEWS

双腕ロボットによる自動化と遠隔操作のハイブリッド、ピッキング現場を効率化：2022国際ロボット展 – MONOist

人とロボットの協働でマスカスタム生産、デジタルによる柔軟性を示した三菱電機：2022国際ロボット展 – MONOist

【独自調査】中小企業のロボット投資意欲が止まらない｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ユニバーサルロボットが「協働ロボット」活用拡大へ一手｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

手術支援ロボ、巨人「ダビンチ」の成長戦略｜Beyond Health｜ビヨンドヘルス

文楽人形のロボット開発　山形大大学院・多田隈研究グループ｜山形新聞

“バーテンダー”ロボットも登場　「国際ロボット展」に最先端の技術が集結

3社の掃除ロボットを一元管理　ブルーイノベーション: 日本経済新聞

NVIDIA、歩道配送ロボのServe Roboticsに11.6億円投資 | TechCrunch Japan

ゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES」が家族型ロボット「LOVOT」との異業種コラボを発表！3月18日(金)よりLOVOT専用ウェアを販売開始｜株式会社TSIのプレスリリース

新大型ABBロボットは、電気自動車用バッテリ生産におけるマテリアルハンドリングの速度と柔軟性を向上させます｜ABB株式会社のプレスリリース

読者や家電ファンの投票で「家電大賞2021-2022」の受賞製品が決定！「家電大賞」史上初、アイロボット製品が2年連続で総合グランプリを受賞｜株式会社ワン・パブリッシングのプレスリリース

AKA、英語学習AIロボット「Musio」と英語を学べるプログラムを無料提供 | ICT教育ニュース

介護ロボット普及促進　NTTデータ経営研究所(東京都千代田区) | 高齢者住宅新聞オンライン

重度障害者が「分身ロボット」でスポーツ体験 東京都｜NHK 首都圏のニュース

原敬の「声」ＡＩで再現　低くて穏やか、特徴捉える　盛岡の記念館公開（河北新報） – Yahoo!ニュース

ホンダの｢遠隔操作･分身ロボット｣は何が凄いか | 先端科学・研究開発 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース

【産業用ロボットを巡る 光と影（39）】ポジショナー/走行軸の強み弱みを把握せよ！商社/SIerの言葉に惑わされるな！ | オートメーション新聞WEB

【音声解説#91】東京ビッグサイトにて開催中！「国際ロボット展」｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ロボットというより車？店舗で購入した商品を自動走行ロボットで自宅へ運ぶ実証実験、幕張で実施 ｜ ガジェット通信 GetNews

ホンダの「分身ロボ」、操縦者の意図を読み繊細作業はシステムで | 日経クロステック（xTECH）

壁面を検査するワイヤ懸架式ロボット「ゴクー」の実力｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

安川電機が新たな協働ロボット、従来よりも短いアームが実現すること｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

なぜ甘噛みロボは生まれたのか　背景に斬新な商品開発プロセス：日経クロストレンド

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