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2022年03月14日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年3月14日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

空に新たな輸送網「エアモビリティー」、商社が模索する事業化への道筋｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ロボットが物流を変える。小規模でも短期でもお試しできる、ギークプラスの物流サービス｜ECのミカタ

東京港区の複合施設でEVと連携するロボの実証実験を実施、三菱地所とパナソニック：ロボット – BUILT

「ドローンミュージアム」に初めて展示された「国産」製品｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

AIは“心を読む”ことができるか？　AI同士が協調する社会が来る：日経クロストレンド

AIで言語処理、競争激化　カナダ新興も大型調達: 日本経済新聞

無人走行ロボットが公道走行…商品を指定マンションにデリバリー | mirai.Response（ミライレスポンス）

人間がどれだけディープフェイクを見抜けるかどうかを調査するプロジェクト「Detect Fakes」とは？ – GIGAZINE

ロボカップジャパンオープン優勝 | Neumorph Center

ソニーのコミュニケーションロボット「Xperia Hello!」が19,800円！イオシスで中古品セール （取材中に見つけた○○なもの） – AKIBA PC Hotline!

飯田の小６ペア全国V２　「ロボ団」プログラミング大会：中日新聞Web

Metaがメタバース向けAIプロジェクトを公開、ナイアンティックがWebARの8th Wallと合併 ー 週間振り返りVR/AR/MRニュース | Mogura VR

VR体験できる世界初の『AIが描くNFTアート展』が 3/26(土)巣鴨に出現　AIとNFTアートの専門家による特別対談やライブペイントも同時開催｜株式会社Creator’s NEXTのプレスリリース

金融庁とNICT、金融分野向けの「高精度AI翻訳システム」を開発 (2022年3月14日) – エキサイトニュース

ドローンや搭載物を落下の衝撃から守る、緊急パラシュートシステム：ドローン – MONOist

損保ジャパン、無人自動配送ロボットの走行試験を支援 – 保険市場TIMES

自律型スマート工場が現実のものに、新型自律ロボットも披露した安川電機：2022国際ロボット展（1/2 ページ） – MONOist

オックスフォード大学、AIを活用して 古代ギリシャの碑文を解析 | Webマガジン「AXIS」 | デザインのWebメディア

”やみつき” になる究極味のせんべいをAIが開発｜データアーティスト (DA)のプレスリリース

京セラコミュニケーションシステム、千葉市幕張新都心にて無人自動走行ロボット実証実験を開始。指定マンションまで商品お届け | DRONE

スーパー・コンビニの商品陳列、自動巡回ロボットが悩み解消します！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

セック、第3回「きぼう」ロボットプログラミングチャレンジ（Kibo-RPC）に協賛｜株式会社セックのプレスリリース

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