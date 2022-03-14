2022年03月14日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
空に新たな輸送網「エアモビリティー」、商社が模索する事業化への道筋｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ロボットが物流を変える。小規模でも短期でもお試しできる、ギークプラスの物流サービス｜ECのミカタ
東京港区の複合施設でEVと連携するロボの実証実験を実施、三菱地所とパナソニック：ロボット – BUILT
「ドローンミュージアム」に初めて展示された「国産」製品｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
AIは“心を読む”ことができるか？ AI同士が協調する社会が来る：日経クロストレンド
AIで言語処理、競争激化 カナダ新興も大型調達: 日本経済新聞
無人走行ロボットが公道走行…商品を指定マンションにデリバリー | mirai.Response（ミライレスポンス）
人間がどれだけディープフェイクを見抜けるかどうかを調査するプロジェクト「Detect Fakes」とは？ – GIGAZINE
ロボカップジャパンオープン優勝 | Neumorph Center
ソニーのコミュニケーションロボット「Xperia Hello!」が19,800円！イオシスで中古品セール （取材中に見つけた○○なもの） – AKIBA PC Hotline!
飯田の小６ペア全国V２ 「ロボ団」プログラミング大会：中日新聞Web
Metaがメタバース向けAIプロジェクトを公開、ナイアンティックがWebARの8th Wallと合併 ー 週間振り返りVR/AR/MRニュース | Mogura VR
VR体験できる世界初の『AIが描くNFTアート展』が 3/26(土)巣鴨に出現 AIとNFTアートの専門家による特別対談やライブペイントも同時開催｜株式会社Creator’s NEXTのプレスリリース
金融庁とNICT、金融分野向けの「高精度AI翻訳システム」を開発 (2022年3月14日) – エキサイトニュース
ドローンや搭載物を落下の衝撃から守る、緊急パラシュートシステム：ドローン – MONOist
損保ジャパン、無人自動配送ロボットの走行試験を支援 – 保険市場TIMES
自律型スマート工場が現実のものに、新型自律ロボットも披露した安川電機：2022国際ロボット展（1/2 ページ） – MONOist
オックスフォード大学、AIを活用して 古代ギリシャの碑文を解析 | Webマガジン「AXIS」 | デザインのWebメディア
”やみつき” になる究極味のせんべいをAIが開発｜データアーティスト (DA)のプレスリリース
京セラコミュニケーションシステム、千葉市幕張新都心にて無人自動走行ロボット実証実験を開始。指定マンションまで商品お届け | DRONE
スーパー・コンビニの商品陳列、自動巡回ロボットが悩み解消します！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
セック、第3回「きぼう」ロボットプログラミングチャレンジ（Kibo-RPC）に協賛｜株式会社セックのプレスリリース