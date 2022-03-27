2022年03月27日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
Spotify、新しいインターフェース「Car Mode」を一部ユーザーでテスト中 | TechCrunch Japan
「実用」から「癒やし」まで、新成長期迎える「家庭用ロボット」妙味株7選 ＜株探トップ特集＞ | 特集 – 株探ニュース
エコバックスの新ロボット掃除機「DEEBOT X1」、水拭きモップのすすぎ・乾燥まで自動で運転音も静か | マイナビニュース
私たちってなんだろね。「きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ？」展が開催。 | Vogue Japan
米軍で活躍中の「ロボット犬」、なぜ犬型になった？ 開発者が語る想像以上の「能力」（ニューズウィーク日本版） – Yahoo!ニュース
市役所向かいの"視線"は、国内に数台のレアロボット 目玉に込めた社長の思い（神戸新聞NEXT） – Yahoo!ニュース
中高生チームが千葉工業大でロボット完成披露会 ロボコン世界一目指す（みんなの経済新聞ネットワーク） – Yahoo!ニュース
サウジ、フーシ派のドローン6機を迎撃｜ARAB NEWS
ロボットの名前は「ＳＡＳＡＲＡ」雪をかきわけ世界大会へ 札幌の高校生がロボット技術競う大会へ（STVニュース北海道） – Yahoo!ニュース
プログラミングでロボット作動！ 松本・教文センターで小中学生が活動発表 | 地域の話題 | 株式会社市民タイムス
【予告】車の次はドローン ナビ用地図、ゼンリンの戦略: 日本経済新聞
AIは、コンプレックスと苦しみの中から芸術を産む – WirelessWire News
病室から「体験」する外の世界 小児がんに寄り添いロボットも活用：朝日新聞デジタル
佐賀駅近くにフードコート 食器回収ロボットなど導入｜【西日本新聞me】
垂直離着陸ドローンが東京湾を縦断した！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ロボットの需要を加速させる3つのグローバルトレンド｜@DIME アットダイム