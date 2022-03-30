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2022年03月30日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年3月30日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

自動車・ロボット企業も参加　九州で半導体人材を育成、産学官組織「コンソーシアム」設立 : ニュース : 九州発 : 地域 : 読売新聞オンライン

フカデンの有線ドローン向け給電ユニットにVicorの電源技術採用で小型化に成功 | TECH+

米スタンフォード大の新研究、AIの偏見問題はまだ消えていない：日経クロストレンド

光を動力源に水中を進む「マリモロボット」の実力（https://t.co/g0yRGRiD86） – Yahoo!ニュース

大阪は人間関係の濃さ魅力　ロボ研究の阪大・石黒浩さん: 日本経済新聞

幕張のイオンにドローン教室　住まいあんしん倶楽部: 日本経済新聞

マックスバリュ東海など、総菜盛り付けロボット実用化: 日本経済新聞

ドローン使いロシア軍の位置を偵察　BBC記者がウクライナ志願兵部隊に同行 – BBCニュース

人間も乗れる運搬用ヤギ型ロボットを開発（川崎重工） – ナゾロジー

（ひと／ロボット）異物と異物が生む調和　仏教音楽×交響楽団×歌うアンドロイド：朝日新聞デジタル

清水建設、建物設備と複数モビリティ・ロボットを連携させたサービス開発で実証運用 – ニュース・コラム – Yahoo!ファイナンス

200kg持ち運びます。危険な場所でも活躍「自律走行ロボ」商用化へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ソフトバンク、目視外によるドローン自動飛行‐7km・20kgの荷物運搬に成功　　 | TECH+

Google Nest Hub第3世代はタブレットにもなる設計？ | ギズモード・ジャパン

高性能バッテリーを開発　古河電池、ドローンの飛行時間２割増：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet

植物工場用ロボットを開発するHarvestXが徳山工業高等専門学校と提携。高専内に事業所を設立し共同研究を開始｜HarvestX株式会社のプレスリリース

在米ポーランド人の芸術家、犬型ロボ｢Spot｣を使った絵画でウクライナへ支援 | ギズモード・ジャパン

農業用ロボットのHarvestX、植物工場での稼働に向けて1億5000万円の資金調達を実施｜HarvestX株式会社のプレスリリース

プロント／パスタ自動調理ロボット導入の新業態を丸ビルに今夏出店 | 流通ニュース

[新宿高島屋]ロボット専門ショップ「ロボティクス スタジオ」、リニューアルオープン！LOVOTウェアのフィッティングスペースや、LOVOTとロボホンの充電スペースを新設｜株式会社髙島屋のプレスリリース

清水建設ら3社、ロボット連携基盤の実証運用を豊洲スマートシティで開始 | LIGARE（リガーレ）人・まち・モビリティ

MRグラスのNrealが6,000万ドルを調達、研究開発とグローバル展開に注力 | Mogura VR

ロボットが調理するハンバーガー自販機RoboBurger、米国に登場 – Engadget 日本版

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