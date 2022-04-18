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2022年04月18日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年4月18日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

アマガミってキモチイイ!? ユカイ工学のロボットで心の隙間、埋めましょう | ギズモード・ジャパン

21年リストバンド型デバイス世界出荷1億9300万台 シェアトップ3はアップル、シャオミ、ファーウェイ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

ロボット工学の授業で「エヴァはロボットだ」と説明したら学生が反論をレポートに書いてきた→ロボットか否か議論が始まる – Togetter

Amazonアレクサにコナミコマンドを入力するとスーパーアレクサにメガ進化 ｜ ガジェット通信 GetNews

ドイツ、イスラエルから軍事用偵察ドローン140機購入へ：ホロコーストの歴史を乗り越えて（佐藤仁） – 個人 – Yahoo!ニュース

清掃、警備、案内まで　「お助けロボット」勤務　宇城市の不知火美術館・図書館｜熊本日日新聞社

脳損傷回復ロボ活用　大阪府立大・竹林教授グループ – 大阪日日新聞

日本科学未来館で「ロボット展」がスタート！ トレンドは「こころ」に寄り添う癒やしロボット？（2022年4月17日）｜BIGLOBEニュース

宇宙空間を動き回る——MIT、電磁石で自己変形するキューブ型ロボットを開発 | fabcross

（扉）人も問われる、ロボット三原則：朝日新聞デジタル

料理研究家とコラボ、業界初の「ロボットカフェ」がオープンした！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

メタバースは乱立してカオスと化すかもしれない – CNET Japan

Mixed Realityから見えた、クラウドAIの進化がメタバースの鍵となる理由 連載：根岸智幸のメタバースウォッチ｜ビジネス+IT

【aba CEO・宇井吉美1】オムツの中見ずに排泄感知するロボットを開発。介護の負担減らす｢ケアテック｣で10億円調達 | Business Insider Japan

ロシア軍の弱さに青ざめる北朝鮮と中国 トイレ我慢でAIが狙い撃つ「ロシア戦車残酷物語」(1/7) | JBpress (ジェイビープレス)

文科省が導入「記述問題を採点するAI技術」の仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

メッカへの巡礼者に助言・回答するロボット｜ARAB NEWS

CuboRex、大学・大学院研究室向け「CuGoロボット開発支援プロジェクト」開始 | ICT教育ニュース

JUIDAがドローン操縦ライセンス国家資格化に関する説明会を開催 25、27日に認定スクール向け￼ | DroneTribune (ドローントリビューン)

「肉が食べたい」「トイレはどこ」　道案内ロボ活躍 – 大阪日日新聞

センシンロボティクスとフジタ、「トンネル坑内自動巡視ドローンシステム」を開発 – ドローンジャーナル

投資が飛躍的に増加　ロボットベンチャーが労働力不足とQOL向上に貢献（1/2ページ） – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

さらばASIMO、表舞台からの引退に一抹の寂しさ | 日経クロステック（xTECH）

風を細かく予測、ヘリ・ドローン運航支援　ウェザーニューズ「FOSTER-GO」機能強化

JR東、王子駅に「ロボット調理のそば店」開業　店舗運営を効率化：4月22日開業 – ITmedia ビジネスオンライン

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