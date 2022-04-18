2022年04月18日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
アマガミってキモチイイ!? ユカイ工学のロボットで心の隙間、埋めましょう | ギズモード・ジャパン
21年リストバンド型デバイス世界出荷1億9300万台 シェアトップ3はアップル、シャオミ、ファーウェイ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
ロボット工学の授業で「エヴァはロボットだ」と説明したら学生が反論をレポートに書いてきた→ロボットか否か議論が始まる – Togetter
Amazonアレクサにコナミコマンドを入力するとスーパーアレクサにメガ進化 ｜ ガジェット通信 GetNews
ドイツ、イスラエルから軍事用偵察ドローン140機購入へ：ホロコーストの歴史を乗り越えて（佐藤仁） – 個人 – Yahoo!ニュース
清掃、警備、案内まで 「お助けロボット」勤務 宇城市の不知火美術館・図書館｜熊本日日新聞社
脳損傷回復ロボ活用 大阪府立大・竹林教授グループ – 大阪日日新聞
日本科学未来館で「ロボット展」がスタート！ トレンドは「こころ」に寄り添う癒やしロボット？（2022年4月17日）｜BIGLOBEニュース
宇宙空間を動き回る——MIT、電磁石で自己変形するキューブ型ロボットを開発 | fabcross
（扉）人も問われる、ロボット三原則：朝日新聞デジタル
料理研究家とコラボ、業界初の「ロボットカフェ」がオープンした！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
メタバースは乱立してカオスと化すかもしれない – CNET Japan
Mixed Realityから見えた、クラウドAIの進化がメタバースの鍵となる理由 連載：根岸智幸のメタバースウォッチ｜ビジネス+IT
【aba CEO・宇井吉美1】オムツの中見ずに排泄感知するロボットを開発。介護の負担減らす｢ケアテック｣で10億円調達 | Business Insider Japan
ロシア軍の弱さに青ざめる北朝鮮と中国 トイレ我慢でAIが狙い撃つ「ロシア戦車残酷物語」(1/7) | JBpress (ジェイビープレス)
文科省が導入「記述問題を採点するAI技術」の仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
メッカへの巡礼者に助言・回答するロボット｜ARAB NEWS
CuboRex、大学・大学院研究室向け「CuGoロボット開発支援プロジェクト」開始 | ICT教育ニュース
JUIDAがドローン操縦ライセンス国家資格化に関する説明会を開催 25、27日に認定スクール向け￼ | DroneTribune (ドローントリビューン)
「肉が食べたい」「トイレはどこ」 道案内ロボ活躍 – 大阪日日新聞
センシンロボティクスとフジタ、「トンネル坑内自動巡視ドローンシステム」を開発 – ドローンジャーナル
投資が飛躍的に増加 ロボットベンチャーが労働力不足とQOL向上に貢献（1/2ページ） – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
さらばASIMO、表舞台からの引退に一抹の寂しさ | 日経クロステック（xTECH）
風を細かく予測、ヘリ・ドローン運航支援 ウェザーニューズ「FOSTER-GO」機能強化
JR東、王子駅に「ロボット調理のそば店」開業 店舗運営を効率化：4月22日開業 – ITmedia ビジネスオンライン