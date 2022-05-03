TOP > ニュースヘッドライン > 2022年05月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2022年05月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年5月3日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ソフトバンク、月5000円で来店予測　AIで人流分析: 日本経済新聞

ハチバン、セルフレジや配膳ロボット　今夏に実証店舗: 日本経済新聞

宮崎：【動画】ピーマン収穫ロボ市場投入　新富の企業　今秋からレンタル開始　導入検討の農家向け実演へ : ニュース : 宮崎 : 地域 : 読売新聞オンライン

中国、AIカメラが進化　40メートル先の被写体を追尾　: 日本経済新聞

引き揚げ経験ある潜水士 “水中ドローンの活用が有効” ｜NHK 北海道のニュース

日本のメタバース関連団体は「メタバース」をどう捉えているのか？各団体に問う – Mogura VR News

［沖縄days］配膳ロボ　重圧弱めで安心

膝手術支援ロボット導入　岐阜清流病院「正確で安全」：中日新聞Web

筋ジストロフィー患者が、頬や眼球の動きでドローンを飛ばしました。公開テストフライトも予定 | Techable(テッカブル)

中国DJI、ロシアとウクライナの事業を停止　民生用ドローン世界シェア1位 | 財経新聞

高度100mで飛行するドローンからの5kmの4K映像伝送、光電製作所などが成功 | TECH+

富士通がインドで共同研究する「先端ＡＩ技術」の領域｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

名人級？田植えロボット　水田で実習講習｜県内主要,地域の話題｜下野新聞「SOON」ニュース｜下野新聞 SOON(スーン)

将棋AI開発者が語る｢藤井聡太五冠｣の秘めた世界 | 特集 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース

Senxeed Robotics、配膳ロボット「KettyBot」を検体搬送用途で国内初導入：時事ドットコム

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）