2022年05月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ソフトバンク、月5000円で来店予測 AIで人流分析: 日本経済新聞
ハチバン、セルフレジや配膳ロボット 今夏に実証店舗: 日本経済新聞
宮崎：【動画】ピーマン収穫ロボ市場投入 新富の企業 今秋からレンタル開始 導入検討の農家向け実演へ : ニュース : 宮崎 : 地域 : 読売新聞オンライン
中国、AIカメラが進化 40メートル先の被写体を追尾 : 日本経済新聞
引き揚げ経験ある潜水士 “水中ドローンの活用が有効” ｜NHK 北海道のニュース
日本のメタバース関連団体は「メタバース」をどう捉えているのか？各団体に問う – Mogura VR News
［沖縄days］配膳ロボ 重圧弱めで安心
膝手術支援ロボット導入 岐阜清流病院「正確で安全」：中日新聞Web
筋ジストロフィー患者が、頬や眼球の動きでドローンを飛ばしました。公開テストフライトも予定 | Techable(テッカブル)
中国DJI、ロシアとウクライナの事業を停止 民生用ドローン世界シェア1位 | 財経新聞
高度100mで飛行するドローンからの5kmの4K映像伝送、光電製作所などが成功 | TECH+
富士通がインドで共同研究する「先端ＡＩ技術」の領域｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
名人級？田植えロボット 水田で実習講習｜県内主要,地域の話題｜下野新聞「SOON」ニュース｜下野新聞 SOON(スーン)
将棋AI開発者が語る｢藤井聡太五冠｣の秘めた世界 | 特集 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース
Senxeed Robotics、配膳ロボット「KettyBot」を検体搬送用途で国内初導入：時事ドットコム