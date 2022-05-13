2022年05月13日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
中国農業用ドローン大手「XAG」、IPO中止 純損失の拡大続く（36Kr Japan） – Yahoo!ニュース
トヨタが北米工場に導入するAI監視システム「Invisible AI」の実力 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
データセンターを守る、ＩＩＪの珍しいロボット活用法｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
イーロン・マスクが「人間とAIの融合」を計画中 脳とスマートデバイスを直接繋ぐ方法とは？｜Real Sound｜リアルサウンド テック
関根親子、近距離モビリティをスイスイ「ロボットに乗ってる感じ」 | TOKYO HEADLINE
「1000曲をポケットに」iPodが販売終了へ AIや仮想空間との融合も？進化する“音楽体験”
倉庫ロボが連携し荷物搬送、SGHD系など実証 : 日本経済新聞
「東京ミッドタウン八重洲」に登場予定のデリバリーロボット「RICE」は、withコロナ時代の救世主 | TABI LABO
北欧のeスクーターのユニコーンVoiがAIで安全性向上へ | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
金沢工業大学、「MEX金沢2022」で開発中のロボットハンドの展示・実演 | ICT教育ニュース
アマゾンの「Astro」は家庭用ロボットの未来に向けた小さな一歩 – CNET Japan
浜辺ごみの自動収集ロボなど起業家、学生らと地元企業が共創 北九州市が試作コンテスト実施 (1/3) : – ASCII STARTUP
【漫画】亡くなった妻の代わりに“完璧なロボット”を作ったが……Twitterで発表された漫画に衝撃｜Real Sound｜リアルサウンド ブック
人間はできるだけ使わずに… 中国、AIとロボットを駆使して高さ180メートルのダムを2024年までに建設か | Business Insider Japan
バーチャル空間でドローン操縦訓練、ACSLらが開発: 日本経済新聞
「協調搬送ロボット」が働く次世代型大規模物流センター─SGホールディングスとNECが実証実験 | IT Leaders
東大・松尾研発スタートアップ EQUES 採用SaaS「スタリク」にAI機能実装｜株式会社EQUESのプレスリリース