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2022年05月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年5月20日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

SGST、ポポラマーマにて配膳ロボット「KettyBot」を本格導入へ｜株式会社SGSTのプレスリリース

栃木県／「ロボット田植え機」による田植えが行われました！

【動画】ロボットが土産物を案内 実証実験始まる 埼玉 秩父 | NHK | IT・ネット

三星堆遺跡から出土した「イヌ型ロボット」青銅神獣が初公開　四川省–人民網日本語版–人民日報

ポスコ、産業用ロボット事業に挑戦　… グループの核心事業として – 韓国経済新聞

Appleのドロドロの社内政治を暴露した「複合現実ヘッドセット」の開発関係者のインタビューが公開される – GIGAZINE

拍手に合わせて動くロボットを作ろう——LEGO互換のロボットキット「Cherry Tart」 | fabcross

グーグルが開発する「ユーモアを理解するAI」 – CNET Japan

IoTの特許使用料、払うのは誰か　特許庁が手引き改訂へ: 日本経済新聞

ロボット使用手術で患者死亡　執刀医がミス　大阪・吹田市民病院（毎日新聞） – Yahoo!ニュース

ＡＩ搭載のドローンで荷物配送実験　ＮＥＤＯや民間企業　福島県相馬市・南相馬市で | 福島民報

「様々なドローンを簡単に撃墜可能」ロシアが新型レーザー兵器導入　副首相が公表（TBS NEWS DIG Powered by JNN） – Yahoo!ニュース

アップル、AR/VRヘッドセットを取締役会で披露か – CNET Japan

MIT Tech Review: GDPRの衝撃再来か？ 欧州AI規制で最低限知っておきたい基礎知識

アウディ、「Apple Music」を車載システムに統合へ–2022年モデルから – CNET Japan

Web3での起業を目指す人に、一度は読んでほしい話｜熊谷 祐二 （Yuji Kumagai）｜note

会話AIロボット「Romi」取り扱い開始のお知らせ｜エディオンのプレスリリース

ロボットが病院内配送　石川県加賀市が実証事業｜地域｜石川のニュース｜北國新聞

コクヨ東京ショールームで人型AIロボットの期間限定運用｜コクヨ株式会社のプレスリリース

ロボ競技の世界大会で準V　甲府の小中学生チーム：朝日新聞デジタル

ドローンを活用した記念動画撮影のサービス実証を実施！｜VFRのプレスリリース

ロボットと働く繊維メーカー、競争力の秘訣｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

AIシステムを利用する企業、過半に　民間調査: 日本経済新聞

ネコ型配膳ロボット「BellaBot」全国チェーンレストラン「しゃぶ葉」の272店舗で導入完了：時事ドットコム

NEDO、AI搭載ドローンを実証　人がいたら一旦停止: 日本経済新聞

AppleのAR-VRヘッドセットがついに2022年末か2023年に登場との報道 – GIGAZINE

【建設現場にもDX!】自律飛行型ドローンとAIを活用した工事進捗管理ソリューション開発の協業検討を開始｜株式会社EARTHBRAINのプレスリリース

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