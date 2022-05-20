2022年05月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
SGST、ポポラマーマにて配膳ロボット「KettyBot」を本格導入へ｜株式会社SGSTのプレスリリース
栃木県／「ロボット田植え機」による田植えが行われました！
【動画】ロボットが土産物を案内 実証実験始まる 埼玉 秩父 | NHK | IT・ネット
三星堆遺跡から出土した「イヌ型ロボット」青銅神獣が初公開 四川省–人民網日本語版–人民日報
ポスコ、産業用ロボット事業に挑戦 … グループの核心事業として – 韓国経済新聞
Appleのドロドロの社内政治を暴露した「複合現実ヘッドセット」の開発関係者のインタビューが公開される – GIGAZINE
拍手に合わせて動くロボットを作ろう——LEGO互換のロボットキット「Cherry Tart」 | fabcross
グーグルが開発する「ユーモアを理解するAI」 – CNET Japan
IoTの特許使用料、払うのは誰か 特許庁が手引き改訂へ: 日本経済新聞
ロボット使用手術で患者死亡 執刀医がミス 大阪・吹田市民病院（毎日新聞） – Yahoo!ニュース
ＡＩ搭載のドローンで荷物配送実験 ＮＥＤＯや民間企業 福島県相馬市・南相馬市で | 福島民報
「様々なドローンを簡単に撃墜可能」ロシアが新型レーザー兵器導入 副首相が公表（TBS NEWS DIG Powered by JNN） – Yahoo!ニュース
アップル、AR/VRヘッドセットを取締役会で披露か – CNET Japan
MIT Tech Review: GDPRの衝撃再来か？ 欧州AI規制で最低限知っておきたい基礎知識
アウディ、「Apple Music」を車載システムに統合へ–2022年モデルから – CNET Japan
Web3での起業を目指す人に、一度は読んでほしい話｜熊谷 祐二 （Yuji Kumagai）｜note
会話AIロボット「Romi」取り扱い開始のお知らせ｜エディオンのプレスリリース
ロボットが病院内配送 石川県加賀市が実証事業｜地域｜石川のニュース｜北國新聞
コクヨ東京ショールームで人型AIロボットの期間限定運用｜コクヨ株式会社のプレスリリース
ロボ競技の世界大会で準V 甲府の小中学生チーム：朝日新聞デジタル
ドローンを活用した記念動画撮影のサービス実証を実施！｜VFRのプレスリリース
ロボットと働く繊維メーカー、競争力の秘訣｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
AIシステムを利用する企業、過半に 民間調査: 日本経済新聞
ネコ型配膳ロボット「BellaBot」全国チェーンレストラン「しゃぶ葉」の272店舗で導入完了：時事ドットコム
NEDO、AI搭載ドローンを実証 人がいたら一旦停止: 日本経済新聞
AppleのAR-VRヘッドセットがついに2022年末か2023年に登場との報道 – GIGAZINE
【建設現場にもDX!】自律飛行型ドローンとAIを活用した工事進捗管理ソリューション開発の協業検討を開始｜株式会社EARTHBRAINのプレスリリース