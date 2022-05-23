2022年05月23日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ドローン田植え初試験 三重|au Webポータル経済・ITニュース
エイサー踊れるロボット｢ロボホン｣ スマホ機能を搭載 沖縄シャープが活用事業を紹介 | 沖縄タイムス＋プラス プレミアム | 沖縄タイムス＋プラス
日本製鉄と共同開発した「壁面吸着型ロボット」など、顧客に寄り添うロボットをオーダーメイドで提供：メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2021（1/2 ページ） – BUILT
米紙が追跡「初音ミクと結婚した日本人男性はどんな暮らしを送っているのか」（クーリエ・ジャポン） – Yahoo!ニュース
ベッドの上から「いらっしゃいませ」◆ロボットがもたらした働きがいと開発者の思い【時事ドットコム取材班】：時事ドットコム
高齢化・過疎化の進む中山間地域での自動配送ロボット利用。TISの実証実験で見えた難しさ (1/2) : – ASCII STARTUP
和歌山のワザ：川本化成＝和歌山市 ロボット箱詰め装置 人手生かす、省人化提案 ／和歌山 | 毎日新聞
ずんずん進め！メカモグラ 配管調査ロボ、山形で世界レース開幕（山形新聞） – Yahoo!ニュース
ドローンショーをＮＦＴのふるさと納税返礼品に 上士幌 | 十勝毎日新聞電子版－Tokachi Mainichi News Web
新型コロナ: 「工場ロボット化」企業連合 立役者はキーエンス出身: 日本経済新聞
「Cambria」「Quest 3」–Metaの次期VRヘッドセットに期待できること – CNET Japan
埼玉工業大学、「ロボット」「地球温暖化」など5つのテーマで公開講座 – 大学ジャーナルオンライン
ギークプラス 物流ロボットサブスクサービスを提供 | 繊研新聞
調布の高校生ロボティクスチームが世界大会出場 米盟友との再会、ブロック優勝誓う – 調布経済新聞
サッカーゴール ドローンで狙え 宜野湾で競技公開 – 琉球新報デジタル｜沖縄のニュース速報・情報サイト
自動車の音声アシスタントの現状と未来 – U-Site
パパやママそっくりのコエをAIがつくる読み聞かせスピーカー『coemo』９月下旬発売 | プレスリリース | 沖縄タイムス＋プラス
管理者がトンネル内を歩き回る必要なし！ ドローン×AIで煩雑な工事進捗管理をスマートに ｜ ガジェット通信 GetNews
テキサスの夫婦がアップルを提訴、｢AirPodsのせいで息子が難聴になった！｣ | ギズモード・ジャパン
【NFT×ドローンショー】ウクライナ支援ドローンショーのNFTアートをOpenSeaで販売開始！収益金は全額ウクライナへ寄付｜株式会社レッドクリフのプレスリリース
医用画像AIの開発・活用、東大やソフトバンクが新組織: 日本経済新聞