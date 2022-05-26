2022年05月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
現場発・世界最大級の臨床検査施設が稼働 ロボット活用でほぼ無人：日経ビジネス電子版
日本科学未来館 特別展関連 展示ロボット体験・トークイベント開催｜国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館のプレスリリース
Nature製品の販売価格改定に関するお知らせ｜Nature株式会社のプレスリリース
車体の前面も水性塗装できるロボット導入 ＪＲ東海が名古屋工場を公開 （メ〜テレ（名古屋テレビ）） – Yahoo!ニュース
AIロボットが商品紹介 埼玉・秩父の物産店 – ITmedia NEWS
Googleの「ユーモアがわかるAI」と「AI大喜利」は何がスゴいのか？｜@DIME アットダイム
オムロン草津工場、ローカル5Gで自動搬送ロボットの衝突防ぐ | 日経クロステック（xTECH）
自動運転タクシー、Argo AIが従業員で「完全無人」試す | 自動運転ラボ
ＡＩで介護の質高める、ベネッセ子会社の新システムがスゴい｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
米国、AIに自信を: 日本経済新聞
ドローンで薬やアイス配達 米新興やアルファベット系: 日本経済新聞
プリファード、キャラをAIで自動生成 一般向けサービス: 日本経済新聞
商工組合中央金庫にパナソニックがAIチャットボットFAQサービス「WisTalk」を納入｜パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社のプレスリリース
夜の待合室で空間除菌ロボ活躍 宮大病院がコロナ対策 [新型コロナウイルス]：朝日新聞デジタル
トヨタが考える未来の犬の散歩ロボットとは？ 自動でフンの処理もしてくれる万能マシンの特許を米国で申請 | VAGUE(ヴァーグ)
建設分野でのロボット活用をソニーグループと共同で推進｜かわさき新産業創造センター（KBIC）のプレスリリース
Alexa（アレクサ）が怖い？アレクサの恐怖体験と怖い機能を紹介 | スマートホーム(スマートハウス)情報サイト | iedge
レーザー光照射で歩く「カニ」 微小ロボット開発の一環 米中チーム（時事通信） – Yahoo!ニュース
楽天、パナソニックHDおよび西友、自動配送ロボット（UGV）を活用した配送サービスをつくば市内で提供開始｜パナソニックグループのプレスリリース
TD シネックスがソニー製ドローン『Airpeak S1 』を販売開始｜TD シネックスのプレスリリース
自治体初！AI音声認識・自然言語処理を活用した「議会会議録視覚化システム」を取手市議会に試行導入｜株式会社アドバンスト・メディアのプレスリリース
次世代型AIシミュレーションassimeeをリリース｜BIRD INITIATIVE株式会社のプレスリリース
全国展開する最先端「配膳ロボット」Pudu Robotics社と認定保守パートナー契約を締結～ 第三者保守の提供分野拡大を推進 | 株式会社グリットアーツ｜株式会社グリットアーツのプレスリリース
https://t.co/6gNaGgZ7Es: Amazon Music – フォローで一生分の音楽が聴けるギフト券が当たるキャンペーン: デジタルミュージック
ダイソン、家事ロボット試作機の一部をチラ見せ ロボットハンド搭載か – ITmedia NEWS
楽天×西友、自動配送ロボットによるサービス‐最短30分で | TECH+