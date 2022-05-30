2022年05月30日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
世界初！AIスピーカーから宿泊ゲストの要望を受け付けてコールセンターに接続！基本特許「クラウドコールセンター」を取得｜TradFit株式会社のプレスリリース
育て、ロボットエンジニア 盛岡に小中高生対象の教室開講 | 岩手日報 IWATE NIPPO
MIT Tech Review: ロボットが「鍛える」人工腱は実用化への一歩となるか
中国IoTの雄、シャオミのIoT機器が動かなくなった日 – ZDNet Japan
EVシフトで加速する「ロボットセル」への移行、Mujin 滝野CEOに聞くFA向け成長戦略 ｜ビジネス+IT
熱海の飲食店で配膳ロボットの導入進む 省力化や感染対策で実績 – 熱海経済新聞
AIカフェロボット、品川駅に設置 アプリで注文、サブスクも – TRAICY（トライシー）
AIで人を画像認識して走ってくるロボット犬を作ってみよう：AI・データサイエンスで遊ぼう – ＠IT
新型コロナ: 世界最大級の臨床検査施設 ロボット活用でほぼ無人: 日本経済新聞
IoT家電で暮らしはどう変わる？ パナソニックが新CM公開 | マイナビニュース
～子どもの自主性は、夢中体験から～ ロボットと学べる無料プログラミング教室を、リビングロボット社が提供！ ：時事ドットコム
【筑波大発AIロボベンチャー】Closer、「FOOMA JAPAN 2022」に出展｜株式会社Closerのプレスリリース
大学倶楽部・名古屋市立大：企業のロボット・AI・IoT導入促進「経営人材育成講座」8月5日開講、受講者募集 | 毎日新聞
NTT、クルマと対話できるドライブパートナーAI。風景で会話 – Impress Watch