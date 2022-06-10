2022年06月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ロボットとＡＩ警備…名古屋・久屋大通公園で実験：地域ニュース : 読売新聞オンライン
福岡：あまおう ロボが自動収穫 ＡＩが色づき判断 久留米の企業開発 来春発売目指す：地域ニュース : 読売新聞オンライン
コミュニケーション・ロボ、開発熱衰えず: 日本経済新聞
世界初！ “生きた皮膚”持つ指型ロボット開発 傷ができても“自己修復”(日テレNEWS) – goo ニュース
ロボの熱き戦い アミューあつぎ内で | 厚木・愛川・清川 | タウンニュース
二足歩行ロボットのバトルを体験できる展示が「バーチャルマーケット」に登場！ 格闘技大会も開催 – MoguLive
掃除機だけじゃない、ダイソンがひそかに取り組む家庭用ロボット技術とは？ – GIGAZINE
ＡＩ機械学習のバイアスを可視化する、米マイクロソフトとお茶の水女子大が組んだ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
テレワークの日は分身ロボが出社する、ＣＴＣの取り組みが面白い｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
アイ・ロボティクス、石油タンク修繕 ドローンで自動化: 日本経済新聞
ドローンなど駆使、設備点検のプロセス自動化 日立がAIプラットフォーム開発 | Merkmal
業務効率を改善する産業用ドローンの最新情報がわかる無料ウェブセミナーを6月16日（木）に開催｜株式会社セキドのプレスリリース
AIが顔認識して自動追跡、スマホの動画撮影を便利にするガジェット「スマート雲台」がMakuakeに登場｜Amici LLC.のプレスリリース
社会インフラ強靭化に向けて、「設備点検AIプラットフォーム」を開発｜株式会社 日立製作所のプレスリリース
未来のaiboも登場!? 二宮和也がロボと共演、映画「TANG タング」 – AV Watch
AIで葉物野菜の芯を高速除去、歩留まりも最適化：FOOMA JAPAN 2022 – MONOist
人とロボットが並んで作業、食品工場に新スタイル｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
自動運転センシング技術の「MINIEYE」、シリーズDで累計約150億円を調達 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
「ミニ。でも、プロ」な最新ドローン DJI Mini 3 Pro など、はじめてのドローン選びをDJIインストラクターがサポートするWEBセミナーを6月17日（金）に開催｜株式会社セキドのプレスリリース