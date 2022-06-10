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2022年06月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年6月10日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ロボットとＡＩ警備…名古屋・久屋大通公園で実験：地域ニュース : 読売新聞オンライン

福岡：あまおう　ロボが自動収穫　ＡＩが色づき判断　久留米の企業開発 来春発売目指す：地域ニュース : 読売新聞オンライン

コミュニケーション・ロボ、開発熱衰えず: 日本経済新聞

世界初！　“生きた皮膚”持つ指型ロボット開発　傷ができても“自己修復”(日テレNEWS) – goo ニュース

ロボの熱き戦い アミューあつぎ内で | 厚木・愛川・清川 | タウンニュース

二足歩行ロボットのバトルを体験できる展示が「バーチャルマーケット」に登場！ 格闘技大会も開催 – MoguLive

掃除機だけじゃない、ダイソンがひそかに取り組む家庭用ロボット技術とは？ – GIGAZINE

ＡＩ機械学習のバイアスを可視化する、米マイクロソフトとお茶の水女子大が組んだ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

テレワークの日は分身ロボが出社する、ＣＴＣの取り組みが面白い｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

アイ・ロボティクス、石油タンク修繕　ドローンで自動化: 日本経済新聞

ドローンなど駆使、設備点検のプロセス自動化 日立がAIプラットフォーム開発 | Merkmal

業務効率を改善する産業用ドローンの最新情報がわかる無料ウェブセミナーを6月16日（木）に開催｜株式会社セキドのプレスリリース

AIが顔認識して自動追跡、スマホの動画撮影を便利にするガジェット「スマート雲台」がMakuakeに登場｜Amici LLC.のプレスリリース

社会インフラ強靭化に向けて、「設備点検AIプラットフォーム」を開発｜株式会社 日立製作所のプレスリリース

未来のaiboも登場!? 二宮和也がロボと共演、映画「TANG タング」 – AV Watch

AIで葉物野菜の芯を高速除去、歩留まりも最適化：FOOMA JAPAN 2022 – MONOist

人とロボットが並んで作業、食品工場に新スタイル｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

自動運転センシング技術の「MINIEYE」、シリーズDで累計約150億円を調達 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

「ミニ。でも、プロ」な最新ドローン DJI Mini 3 Pro など、はじめてのドローン選びをDJIインストラクターがサポートするWEBセミナーを6月17日（金）に開催｜株式会社セキドのプレスリリース

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