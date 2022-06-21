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2022年06月21日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年6月21日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ニーズ急増で国も後押しする「介護ロボット」関連8銘柄（会社四季報オンライン） – Yahoo!ニュース

「くすぐり」「息の吹きかけ」を感じるプニプニな敏感人工皮膚　ロボットに着せて人間みたいに：Innovative Tech – ITmedia NEWS

産官学でロボット分野の人材育成へ　連携協定締結　浜松城北工高、ヤマハ発など｜あなたの静岡新聞

不可能を覆し実現した、清水建設の「自律型ロボット」の計り知れない可能性 | JDIR

移動式のＥＶ充電ロボ　シンテックホズミが試作｜中部経済新聞 愛知・岐阜・三重・静岡の経済情報

音声感情解析AI Empathが流通総額1,200ETH越えの大人気NFT「NEO TOKYO PUNKS」とコラボレーション (2022年6月20日) – エキサイトニュース

延べ床面積１０万平米、縦横無尽に動き回るロボット　アマゾン、兵庫・尼崎に開設の巨大物流拠点公開｜経済｜ひょうご経済＋｜神戸新聞NEXT

ヤマハ発動機、浜松のロボット産業人材育成へ産学官連携: 日本経済新聞

中国外食産業用サービスロボット市場、急成長　シェア1位は48.6％のKEENON（36Kr Japan） – Yahoo!ニュース

ジェイテクトの蓄電装置、水素燃料電池のドローンに採用: 日本経済新聞

ドローン所有者の登録義務スタート…無登録飛行には懲役刑も : 読売新聞オンライン

ついにここまで…AirTagを使ってのストーキングが殺人事件へと発展、米国で女性が逮捕【やじうまWatch】 – INTERNET Watch

メタバース内で人間のアイデンティティはどう変わる？ | ウェブ電通報

リアルすぎる拍手をするロボット｢ビッグクラッピー｣に弟分｢ベイビークラッピー｣が仲間入り | ギズモード・ジャパン

khb東日本放送 | 国内最大規模のドローン展　規制緩和で遠距離飛行も

スパークス・グループ—「未来創生3号ファンド」エッジAIプロセッサ開発のArchiTek社への投資実行 – ニュース・コラム – Yahoo!ファイナンス

空の安全、どう守る？始まった「ドローン登録義務化」制度の全容｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ドコモ、自律飛行型ドローン「Skydio」のリアルタイム映像伝送サービスの提供開始 – いいものタウン｜兵庫県まんなかエリアのトレンドニュース

大分大が避難所ロボ　日田で運用し検証　モニター通じ健康状態など助言｜【西日本新聞me】

ウェアラブルやAI音声合成など最新技術を活用した玩具も–東京おもちゃショー2022 – CNET Japan

《小学生から始められる！》ロボットを楽しくつくりながらAIが学べるプログラミング本登場！｜株式会社誠文堂新光社のプレスリリース

イームズロボティクス、「ドローン飛行情報確認システム」提供へ。リモートID情報受信、位置情報を瞬時に把握 | DRONE

「ドローンを設計する側」の技術者養成へ！入門講習会を石川県加賀市で開催します｜株式会社デジタルカレッジKAGAのプレスリリース

NTT東日本、白糠町在住の小学生を対象に「ロボットプログラミング体験会」を開催 | ICT教育ニュース

ジェイテクト 水素燃料電池ドローンに補助電源システムを搭載 | オートプルーブ – Auto Prove

ドローンの登録義務化がスタート　100g以上の機体は未登録だと飛行不可に – ITmedia NEWS

都内公立小学校とNPO法人連携事業「ロボットを使用したプログラミング授業」を実施｜NPO法人WRO Japanのプレスリリース

車体部品市場で攻勢かける、アマダプレスが「多関節ロボ協調の高速システム」投入｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

終了間近！ 大人がミニロボットを作って学ぶ「電子工作DIYキット」 | ライフハッカー［日本版］

ザッカーバーグ氏が開発中のVR技術をチラ見せ – ケータイ Watch

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