2022年06月23日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
NTTドコモ、Skydioの「リアルタイム映像伝送」と「小型ドローンポート」披露[Japan Drone 2022] | DRONE
「夏の夜に光るホタル」をヒントに発光しながら空を飛ぶ極小ロボットが開発される – GIGAZINE
レタスの芯の大きさを見極めてくりぬくAIロボ、ベンチャーが開発 | 日経クロステック（xTECH）
東大松尾研発イライザ、法人向けAIサービス発表。第1弾は文章要約クラウド | Techable(テッカブル)
四国電力、AIで火力発電所設備の異常監視: 日本経済新聞
【動画】価格抑制へ皿回収ロボ ワタミとカミチク、福岡市に食べ放題焼き肉店｜【西日本新聞me】
過去から学ぶ 20年前、世界初のロボット掃除機に迫っていた国産機：日経ビジネス電子版
日本IBM社長 「AIの活用、倫理観が不可欠に」: 日本経済新聞
ＹＳＦ中高 ロボット探究部が世界５位 青少年対象の大会で入賞 | 鶴見区 | タウンニュース
ドローン・衛星で2日後の水害予測 会沢高圧が開発へ: 日本経済新聞
AIが感情を持つかどうかより、AIの偏見の方が問題…日々、新しい差別の方法を作り出している | Business Insider Japan
NTTSportictとテレビ愛知が「AIソリューションを活⽤したスポーツ映像配信に関する共同事業」の協定を締結｜株式会社NTTSportictのプレスリリース
AI特許類似⽂献評価システム『AI Samurai®』の『日米中横断調査』機能が進化します。｜株式会社AI Samuraiのプレスリリース
国内最大級のドローン展示会に出展 福島県関係２５社 技術力をアピール | 福島民報
当社コーティング技術が宇宙へ 変形型月面ロボットに採用決定 将来の有人月面探査システムへの適用可能性を評価｜株式会社ニデックのプレスリリース
誠文堂新光社、ロボットを楽しくつくりながらAIが学べるプログラミング本を発売 | ICT教育ニュース
日本電産の永守重信氏「EVの次はロボ」 赤字OKK再建へ: 日本経済新聞
AIの恩恵、阻害されぬよう: 日本経済新聞
Spotify と IAS、世界初のポッドキャスト広告主向けブランドセーフティ・ソリューションの提供に向け協業：時事ドットコム
医工連携で実績を上げる、ワイズ・リーディングのＡＩシステムの仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
川崎重工業が自走式ロボット「TRanbo-7」発売、製造現場の工程間搬送を自動化：FAニュース – MONOist
スカイファイト、鹿児島に初上陸 ドローン操縦のスクールはもちろんドローンを活用したプログラミング教室など人気コンテンツが満載！｜株式会社ドローンネットのプレスリリース
国内シェアNo.1のAI音声認識エンジンを提供する開発者向けボイステックプラットフォーム「AmiVoice® Cloud Platform」を全面刷新｜株式会社アドバンスト・メディアのプレスリリース
AIに意識が芽生えたとの主張は何を意味するのか：月刊エンタメAIニュース vol.30 | モリカトロンAIラボ
アマゾン、物流倉庫の新型ロボットを披露–完全自律型も – CNET Japan
Indeed、ドローンに関する仕事探しの状況を調査。仕事検索数は2020年以降に徐々に増加、この3年間で1.9倍へ｜Indeed Japan株式会社のプレスリリース
スマートスピーカーの行く末 – U-Site
アレクサを好きな声に変更可能へ、アマゾンが計画発表 | ロイター
サイバーリンク、Good Finance社のeKYC認証にAI顔認証エンジンFaceMe®を統合安全で迅速、スムーズなサービスを実現｜サイバーリンク株式会社のプレスリリース
手術支援ロボットを開発するhttps://t.co/u9BaMM2zpdがNEDOの研究開発型スタートアップ支援事業(STS)に採択｜【西日本新聞me】
Alexaが亡くなった人の声を1分未満の音声から学習して模倣できるようになる – GIGAZINE