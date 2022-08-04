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2022年08月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年8月4日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

岡村隆史、長年の夢かなえ巨大ロボに　元オカレモンJr.萩原利久がサポート | マイナビニュース

AIに新型コロナ感染拡大シミュレーションにおける「人の心の動き」を読むことはできるのか？｜@DIME アットダイム

自律制御で機能化学品を製造、住友ベークライトのＡＩ活用法｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

鉄道保線ロボ、トンネルや橋梁点検に用途拡大　人機一体: 日本経済新聞

自動運転ロボが移動販売: 日本経済新聞

平塚市民病院 手術支援ロボ 10月稼働へ 国産機導入は県内初 | 平塚 | タウンニュース

ウクライナ軍が破壊したロシア軍のドローン740機突破（佐藤仁） – 個人 – Yahoo!ニュース

「Quest 2」突然の値上げ–VRヘッドセットの価格は年末までに高騰か – CNET Japan

メタバースもうダメじゃね？：村上福之の「ネットとケータイと俺様」：オルタナティブ・ブログ

全自動窓拭きロボットで面倒な窓掃除にさよなら。隅々まで徹底清掃！水拭きも乾拭きも｜株式会社SUNONEのプレスリリース

「人はまだまだこれから進化していく」JR西日本が採用したヒト型ロボットの開発者が描く“未来”【Bizスクエア】（TBS NEWS DIG Powered by JNN） – Yahoo!ニュース

GITAI、10m級 宇宙船外作業用ロボットアームを開発、設計検証試験(TRL 3) を完了：時事ドットコム

国内初：自動走行ロボットによる移動販売　京セラコミュニケーションシステム | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）

ソフトバンクVF2も出資、中国発協働ロボット「JAKA」が200億円調達 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

ソフトクリームロボット 新モデル発売開始！：時事ドットコム

X1Studioが音声AI技術を扱うAielloと提携し、ホテル専用スマートスピーカーを国内提供開始｜X1Studio株式会社のプレスリリース

DJIドローン修理・定期点検サービス受付 DJI認定ストア大阪ShinKu｜深空株式会社のプレスリリース

Audi、ロボット犬で生産工場内部を3Dスキャン。大幅生産効率化に成功 | DRONE

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