TOP > ニュースヘッドライン > 2022年08月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2022年08月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年8月17日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

「iPS細胞」年中無休で培養、人型ロボット「まほろ」が覆した常識｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

アマゾン「ルンバ」アイロボット買収　音声AIが「動く目」を得る：日経クロストレンド

スリム化＆積載量増！病院内配送ロボが進化、川崎重工などが実証 | 自動運転ラボ

話し言葉でロボ操作　グーグル、AI使い基盤技術: 日本経済新聞

ハピネット、玩具出荷を効率的に　人手とロボット併用: 日本経済新聞

子供の歩行を助けるロボット外骨格で欧州発明家賞 – Bloomberg

大和ハウス、建設現場に自動清掃ロボ　砂利やくぎ回収: 日本経済新聞

AI画像生成がTikTokに追加。テキストからイメージを自動生成 | GetNavi web ゲットナビ

AI開発の自動化やメタバースが新技術の“黎明期”、2022年版ハイプ・サイクル：製造マネジメントニュース – MONOist

GITAI、宇宙ロボットの作業性能を大幅に拡張する”シャクトリ虫” 型ロボットアームを開発、設計検証試験（TRL 3）を完了｜GITAIのプレスリリース

「10年以内に人型ロボットが普及」–E・マスク氏、中国メディアに自説を掲載 – CNET Japan

DXで日本をAI先進国に。孫正義 特別講演 SoftBank World 2022 開催レポート① – ITをもっと身近に。ソフトバンクニュース

阪大発スタートアップThinker発足、近接覚センサーをロボットへ | 日経クロステック（xTECH）

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）