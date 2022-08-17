2022年08月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
「iPS細胞」年中無休で培養、人型ロボット「まほろ」が覆した常識｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
アマゾン「ルンバ」アイロボット買収 音声AIが「動く目」を得る：日経クロストレンド
スリム化＆積載量増！病院内配送ロボが進化、川崎重工などが実証 | 自動運転ラボ
話し言葉でロボ操作 グーグル、AI使い基盤技術: 日本経済新聞
ハピネット、玩具出荷を効率的に 人手とロボット併用: 日本経済新聞
子供の歩行を助けるロボット外骨格で欧州発明家賞 – Bloomberg
大和ハウス、建設現場に自動清掃ロボ 砂利やくぎ回収: 日本経済新聞
AI画像生成がTikTokに追加。テキストからイメージを自動生成 | GetNavi web ゲットナビ
AI開発の自動化やメタバースが新技術の“黎明期”、2022年版ハイプ・サイクル：製造マネジメントニュース – MONOist
GITAI、宇宙ロボットの作業性能を大幅に拡張する”シャクトリ虫” 型ロボットアームを開発、設計検証試験（TRL 3）を完了｜GITAIのプレスリリース
「10年以内に人型ロボットが普及」–E・マスク氏、中国メディアに自説を掲載 – CNET Japan
DXで日本をAI先進国に。孫正義 特別講演 SoftBank World 2022 開催レポート① – ITをもっと身近に。ソフトバンクニュース
阪大発スタートアップThinker発足、近接覚センサーをロボットへ | 日経クロステック（xTECH）