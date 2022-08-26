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2022年08月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年8月26日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

台湾兵の驚く表情が鮮明に…中国ドローン、５キロ離れた台湾軍施設を撮影 : 日本•国際 : hankyoreh japan

AIスタートアップ投資、3四半期連続で減少　4～6月: 日本経済新聞

文字列から画像を生成するAI「DALL・E 2」でイメージ通りの画像を生成するまで試行錯誤してみた記録 – GIGAZINE

AI開発に革命を起こすプラットフォームHugging Faceを生んだ起業家 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

福島県磐梯町で親子ドローンプログラミング教室開催。SKYと福島高専が共同開催 | DRONE

世界初！宿泊ゲストがAIスピーカーなど※に話しかけるだけで商品サービスを予約！基本特許「スマート予約」を取得｜TradFit株式会社のプレスリリース

ロボット社会実装の鍵を握る“ロボフレ”環境とは? イノベーションの必要性を経産省担当者が解説 (1) | TECH+（テックプラス）

Midjourneyを超えた？ 無料の作画AI｢ #StableDiffusion ｣が｢AIを民主化した｣と断言できる理由 | Business Insider Japan

国際的なロボコンWRO2022日本大会決勝にロボットプログラミング教室「ロボ団」から21チームの進出が決定！｜夢見る株式会社のプレスリリース

KDDIとJAL、ドローンの社会インフラ化に向け、1対多運航の実現を目指す取り組みを開始｜JALのプレスリリース

Twitterにポッドキャスト機能が登場 – GIGAZINE

メタバースの「仮想土地」が80％の大暴落

AIが人間のように話す・歌い上げる「CeVIO AI さとうささら」シリーズが25％OFF！ – 本日みつけたお買い得情報 – 窓の杜

高校生がロボットで対決　ロボットの性能競うＲＯＢＯフェス初開催　大分｜FNNプライムオンライン

視点は自由自在。DJIからシネマ向けドローン「Avata」誕生 | GetNavi web ゲットナビ

使用者と一緒に歩む！　歩行支援ロボット「WALK-MATE」（前編）

A.I.VOICEの中国語版読み上げソフト「Kotonoha Talk」9/22国内発売開始​｜株式会社エーアイのプレスリリース

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