2022年08月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
台湾兵の驚く表情が鮮明に…中国ドローン、５キロ離れた台湾軍施設を撮影 : 日本•国際 : hankyoreh japan
AIスタートアップ投資、3四半期連続で減少 4～6月: 日本経済新聞
文字列から画像を生成するAI「DALL・E 2」でイメージ通りの画像を生成するまで試行錯誤してみた記録 – GIGAZINE
AI開発に革命を起こすプラットフォームHugging Faceを生んだ起業家 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
福島県磐梯町で親子ドローンプログラミング教室開催。SKYと福島高専が共同開催 | DRONE
世界初！宿泊ゲストがAIスピーカーなど※に話しかけるだけで商品サービスを予約！基本特許「スマート予約」を取得｜TradFit株式会社のプレスリリース
ロボット社会実装の鍵を握る“ロボフレ”環境とは? イノベーションの必要性を経産省担当者が解説 (1) | TECH+（テックプラス）
Midjourneyを超えた？ 無料の作画AI｢ #StableDiffusion ｣が｢AIを民主化した｣と断言できる理由 | Business Insider Japan
国際的なロボコンWRO2022日本大会決勝にロボットプログラミング教室「ロボ団」から21チームの進出が決定！｜夢見る株式会社のプレスリリース
KDDIとJAL、ドローンの社会インフラ化に向け、1対多運航の実現を目指す取り組みを開始｜JALのプレスリリース
Twitterにポッドキャスト機能が登場 – GIGAZINE
メタバースの「仮想土地」が80％の大暴落
AIが人間のように話す・歌い上げる「CeVIO AI さとうささら」シリーズが25％OFF！ – 本日みつけたお買い得情報 – 窓の杜
高校生がロボットで対決 ロボットの性能競うＲＯＢＯフェス初開催 大分｜FNNプライムオンライン
視点は自由自在。DJIからシネマ向けドローン「Avata」誕生 | GetNavi web ゲットナビ
使用者と一緒に歩む！ 歩行支援ロボット「WALK-MATE」（前編）
A.I.VOICEの中国語版読み上げソフト「Kotonoha Talk」9/22国内発売開始｜株式会社エーアイのプレスリリース