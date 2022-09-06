TOP > ニュースヘッドライン > 2022年09月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2022年09月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年9月6日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

長谷工とスマートロボティクス、マンション建設現場向け清掃ロボットを開発 | TECH+（テックプラス）

「第1回ドローンサミット」開催–国と自治体が連携、ドローンの社会実装を加速 – CNET Japan

AI音声合成、既存の録音からも作成可能に　広がる音声市場に対応：日経クロストレンド

UBTECHがインテリジェント・ヘルスケア・ロボットとソリューションの世界デビューを発表 | UBTECHのプレスリリース | 共同通信PRワイヤー

大林組、自律走行ロボの導入支援　制御システムなど販売: 日本経済新聞

保険市場コラム「一聴一積」にロボット工学者 石黒 浩教授によるコラム掲載 – 保険市場TIMES

AI英会話ロボットMusio（ミュージオ）と学研のオンライン英会話「Kimini（キミニ）英会話」がセットになった「Musio English」に大人向けのプランが初登場！｜AKA Corp.のプレスリリース

脳波で動かす分身ロボットが接客 オリィ研究所ら協同で「BRAIN ROBOT ストア」11月23日限定開店 : – ASCII STARTUP

現実でドローンが飛ばせないならメタバースで飛ばそっか #VRChat | ギズモード・ジャパン

公開講座「ロボットで楽しくプログラミング学習体験」を開講しました｜大学総合｜ニュース｜甲南大学

ＡＩブドウ栽培ロボット開発進める山梨県のスマート農業 – イザ！

6種類のIoTデバイスキットを貸し出し、「IoT通信講座」を開催｜株式会社ソラコムのプレスリリース

AIの普及で音楽業界は今後どうなる？　「AI×ピアノ」から予測する｜Real Sound｜リアルサウンド テック

藤原ヒロシと切ないロボット（2022年9月6日）｜BIGLOBEニュース

飲料陳列棚の補充業務をするAIロボット、大手コンビニへ導入開始：組み込み採用事例 – MONOist

AIロボットが英語授業をサポート　外国語指導助手の不足を解消!｜株式会社シジスカイのプレスリリース

大ウケした「Midjourney」と炎上した「mimic」の大きな違い　“イラスト生成AI”はどこに向かう？：小寺信良のIT大作戦（1/2 ページ） – ITmedia NEWS

長谷工とスマートロボティクス、マンション建設現場向け清掃ロボットを開発 (2022年9月6日) – エキサイトニュース

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）