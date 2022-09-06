2022年09月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
長谷工とスマートロボティクス、マンション建設現場向け清掃ロボットを開発 | TECH+（テックプラス）
「第1回ドローンサミット」開催–国と自治体が連携、ドローンの社会実装を加速 – CNET Japan
AI音声合成、既存の録音からも作成可能に 広がる音声市場に対応：日経クロストレンド
UBTECHがインテリジェント・ヘルスケア・ロボットとソリューションの世界デビューを発表 | UBTECHのプレスリリース | 共同通信PRワイヤー
大林組、自律走行ロボの導入支援 制御システムなど販売: 日本経済新聞
保険市場コラム「一聴一積」にロボット工学者 石黒 浩教授によるコラム掲載 – 保険市場TIMES
AI英会話ロボットMusio（ミュージオ）と学研のオンライン英会話「Kimini（キミニ）英会話」がセットになった「Musio English」に大人向けのプランが初登場！｜AKA Corp.のプレスリリース
脳波で動かす分身ロボットが接客 オリィ研究所ら協同で「BRAIN ROBOT ストア」11月23日限定開店 : – ASCII STARTUP
現実でドローンが飛ばせないならメタバースで飛ばそっか #VRChat | ギズモード・ジャパン
公開講座「ロボットで楽しくプログラミング学習体験」を開講しました｜大学総合｜ニュース｜甲南大学
ＡＩブドウ栽培ロボット開発進める山梨県のスマート農業 – イザ！
6種類のIoTデバイスキットを貸し出し、「IoT通信講座」を開催｜株式会社ソラコムのプレスリリース
AIの普及で音楽業界は今後どうなる？ 「AI×ピアノ」から予測する｜Real Sound｜リアルサウンド テック
藤原ヒロシと切ないロボット（2022年9月6日）｜BIGLOBEニュース
飲料陳列棚の補充業務をするAIロボット、大手コンビニへ導入開始：組み込み採用事例 – MONOist
AIロボットが英語授業をサポート 外国語指導助手の不足を解消!｜株式会社シジスカイのプレスリリース
大ウケした「Midjourney」と炎上した「mimic」の大きな違い “イラスト生成AI”はどこに向かう？：小寺信良のIT大作戦（1/2 ページ） – ITmedia NEWS
長谷工とスマートロボティクス、マンション建設現場向け清掃ロボットを開発 (2022年9月6日) – エキサイトニュース