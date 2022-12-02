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2022年12月02日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年12月2日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

安川電機、熟練技術をロボットに教え込める実演教示パッケージ発売│オートメーション新聞WEB

「替え玉受験」で脚光　不正なくす「AI監視型Webテスト」とは？：1年足らずで導入100社超（1/2 ページ） – ITmedia ビジネスオンライン

独自ＡＩで一般道の安全運転支援、ホンダが実用化へ描く道筋｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

自動車用向け金型を手がける中小企業、多関節ロボット導入を決断した理由｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

調理ロボ「時給」人より安く　実質800円に下落: 日本経済新聞

「人型労働ロボット」が進化　様々な現場で人の代わりに“就職”：日経クロストレンド

VR空間向けロボット弁護士のテスト版をリリース　Robot Consulting | ニュース 2022年 12月 | 事業構想オンライン

DeepMindのAI「DeepNash」がコマの正体を隠す軍人将棋「ストラテゴ」をマスター – GIGAZINE

「なぁAI……人生相談があるんだけど」　なんでも答えてくれる「ChatGPT」に50の質問ぶつけてみた（1/6 ページ） – ITmedia NEWS

航空法改正はゲームチェンジ、ドコモ・ＫＤＤＩがドローンと携帯通信の融合で狙う商機｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

【参加者募集中】島根県が陸上ドローンのプログラミングにチャレンジする学生向けIT体験イベント、「わくわくITチャレンジ」を開催します！｜島根県のプレスリリース

Google Homeアプリの公開プレビュー版にMaterial Youが導入 | https://t.co/oPSnKLhEiJ

ロボット相撲全国大会、初出場の佐伯豊南高が２部門制覇　自立型では準Ｖも – 大分のニュースなら 大分合同新聞プレミアムオンライン Gate

音声合成ソフト「青春系ソングボイス CeVIO AI 双葉湊音」本日12月2日(金)発売 音楽配信向けサービスとの提携も本日よりスタート｜株式会社ガソリンアレイのプレスリリース

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