2022年12月02日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
安川電機、熟練技術をロボットに教え込める実演教示パッケージ発売│オートメーション新聞WEB
「替え玉受験」で脚光 不正なくす「AI監視型Webテスト」とは？：1年足らずで導入100社超（1/2 ページ） – ITmedia ビジネスオンライン
独自ＡＩで一般道の安全運転支援、ホンダが実用化へ描く道筋｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
自動車用向け金型を手がける中小企業、多関節ロボット導入を決断した理由｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
調理ロボ「時給」人より安く 実質800円に下落: 日本経済新聞
「人型労働ロボット」が進化 様々な現場で人の代わりに“就職”：日経クロストレンド
VR空間向けロボット弁護士のテスト版をリリース Robot Consulting | ニュース 2022年 12月 | 事業構想オンライン
DeepMindのAI「DeepNash」がコマの正体を隠す軍人将棋「ストラテゴ」をマスター – GIGAZINE
「なぁAI……人生相談があるんだけど」 なんでも答えてくれる「ChatGPT」に50の質問ぶつけてみた（1/6 ページ） – ITmedia NEWS
航空法改正はゲームチェンジ、ドコモ・ＫＤＤＩがドローンと携帯通信の融合で狙う商機｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
【参加者募集中】島根県が陸上ドローンのプログラミングにチャレンジする学生向けIT体験イベント、「わくわくITチャレンジ」を開催します！｜島根県のプレスリリース
Google Homeアプリの公開プレビュー版にMaterial Youが導入 | https://t.co/oPSnKLhEiJ
ロボット相撲全国大会、初出場の佐伯豊南高が２部門制覇 自立型では準Ｖも – 大分のニュースなら 大分合同新聞プレミアムオンライン Gate
音声合成ソフト「青春系ソングボイス CeVIO AI 双葉湊音」本日12月2日(金)発売 音楽配信向けサービスとの提携も本日よりスタート｜株式会社ガソリンアレイのプレスリリース