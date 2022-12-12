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2022年12月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年12月12日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

講師不足を解消する「ロボット先生」登場…年間1,000万円コストカットできた学習塾DX事例（幻冬舎ゴールドオンライン） – Yahoo!ニュース

タイ国家AI委員会が初会合、首相はAIの重要性を強調 | タイランドハイパーリンクス：Thai Hyper

「この凸凹を乗り越えろ」　高専生のロボット技術、原発廃炉で注目：朝日新聞デジタル

コーヒー飲みながら水上散歩　万博向け「海床ロボット」とは【大阪発】｜FNNプライムオンライン

ABB最大のロボット工場、上海で稼働開始_中国網_日本語

最優秀賞の文部科学大臣賞に小山高専　福島県楢葉町で第７回廃炉創造ロボコン　廃炉ロボットの性能を競う | 福島民報

農業や食品分野、ロボットはどこまでできる？ 安川電機が感じる課題：朝日新聞デジタル

マンタがヒント――バタフライ泳法で素早く進むソフトロボットを開発 – fabcross for エンジニア

ソニーが｢AIありき｣の開発体制・再編に向かうワケ…ソニーG 北野CTOインタビュー | Business Insider Japan

人間中心のAIを作るには「生産的な不快感」が必要 – ZDNet Japan

AIお絵描きアプリ「AIピカソ」がboketeとコラボ｜AI Picasso株式会社のプレスリリース

レベル4解禁で加速するドローンビジネス「docomo sky」 – Impress Watch

パナソニック、全日警と協業　法人向けロボット掃除機で: 日本経済新聞

積み荷は月面探査用の変形ロボット　ｉｓｐａｃｅの月着陸船：中日新聞Web

SGST、日本国内初、大学病院内に配膳ロボットを導入｜株式会社SGSTのプレスリリース

撮影における豊富な知見と技術、実施力を新たなフィールドへドローン撮影チーム「pod」本格始動！｜株式会社博報堂プロダクツのプレスリリース

全日警とパナソニックが、機械警備システムと業務用ロボット掃除機「RULO Biz」との連携で合意｜パナソニックグループのプレスリリース

佐川急便、次世代型物流施設に自律搬送ロボ　省人化加速: 日本経済新聞

最先端“建設用ロボット”公開　作業員の負担軽減へ

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