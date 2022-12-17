2022年12月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
0秒精算の次世代パーキングが好調！ AIパーキングが普及する理由とは？（くるくら） – Yahoo!ニュース
神奈川県特区、コロナ対策でロボットが奔走中｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
手術支援ロボ「ヒノトリ」、新たに３領域で適用申請へ 25年度までに呼吸器外科など 半年ごとに機能更新 | 経済 | ひょうご経済＋ | 神戸新聞NEXT
ボート型ドローンで水中の橋脚調査 山電など実証実験 従来に比べ、最大80％の時短に | 経済 | ひょうご経済＋ | 神戸新聞NEXT
東北電上越火力発電所 点検にロボット導入 | 新潟日報デジタルプラス
クボタ、凹凸でも姿勢を保つ四輪ロボ 23年発売へ: 日本経済新聞
配膳ロボット導入広がる 「ネコ型」客の９割支持、従業員負担軽減も（産経新聞） – Yahoo!ニュース
キズナアイの「歌唱特化型AI」として生まれた＃kzn（キズナ）野外XR LIVEのスペシャルARコンテンツを提供＆限定Tシャツ再販決定！｜株式会社Psychic VR Labのプレスリリース
ロボット犬 動かせたよ ：北陸中日新聞Web
『E.T.』のロボットや自転車、競売へ 写真15枚 国際ニュース：AFPBB News
「ChatGPT」登場で、産業界に浸透し始めた大規模言語モデル（２）——AI開発や生物科学の加速に貢献、次に来るのは？ | BRIDGE（ブリッジ）テクノロジー＆スタートアップ情報