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2022年12月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年12月17日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

0秒精算の次世代パーキングが好調！ AIパーキングが普及する理由とは？（くるくら） – Yahoo!ニュース

神奈川県特区、コロナ対策でロボットが奔走中｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

手術支援ロボ「ヒノトリ」、新たに３領域で適用申請へ　25年度までに呼吸器外科など　半年ごとに機能更新 | 経済 | ひょうご経済＋ | 神戸新聞NEXT

ボート型ドローンで水中の橋脚調査　山電など実証実験　従来に比べ、最大80％の時短に | 経済 | ひょうご経済＋ | 神戸新聞NEXT

東北電上越火力発電所 点検にロボット導入 | 新潟日報デジタルプラス

クボタ、凹凸でも姿勢を保つ四輪ロボ　23年発売へ: 日本経済新聞

配膳ロボット導入広がる　「ネコ型」客の９割支持、従業員負担軽減も（産経新聞） – Yahoo!ニュース

キズナアイの「歌唱特化型AI」として生まれた＃kzn（キズナ）野外XR LIVEのスペシャルARコンテンツを提供＆限定Tシャツ再販決定！｜株式会社Psychic VR Labのプレスリリース

ロボット犬 動かせたよ　：北陸中日新聞Web

『E.T.』のロボットや自転車、競売へ　写真15枚　国際ニュース：AFPBB News

「ChatGPT」登場で、産業界に浸透し始めた大規模言語モデル（２）——AI開発や生物科学の加速に貢献、次に来るのは？ | BRIDGE（ブリッジ）テクノロジー＆スタートアップ情報

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