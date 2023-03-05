2023年03月05日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
コイツは田んぼのルンバだ！ けなげに働く除草ロボット「ミズニゴール」がハイテクすぎた！（ベストカーWeb） | 自動車情報サイト【新車・中古車】 – carview!
ChatGPTとは？今話題のAIチャットボットの概要や仕組みを解説！ | アンドエンジニア
AI記事制作で所要時間「10分の1に短縮」 一方で懸念も…話題ツール提供企業に聞く手ごたえと課題 – ライブドアニュース
フォードが運転支援システム企業「Latitude AI」を設立した理由 | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン）
【クローズアップ科学】ＡＩで探る微動な地震活動 スロー地震を検出 – 産経ニュース
青森県、県警が「チャットボット」導入 よくある質問にAIが回答（Web東奥） – Yahoo!ニュース
ロボット百景(1) 人と一緒に盛り付け – 日本経済新聞
遠距離でもキスできる装置、ネットで話題に 中国(1/2) – https://t.co/66xi4yLNze
家族型ロボット開発 GROOVE X、純損失△31億円→△27億円へ赤字縮小。利益余剰金△58億円。昨年4月前澤ファンドが全株式取得 | TOKYO GEEKS