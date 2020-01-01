TOP > ニュースヘッドライン > 2020年01月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2020年01月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年1月1日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

｢ＡＩスピーカー｣で暮らしに潤い 鎌倉で人気のシニア向けサービス ㈱ボイスタート | 鎌倉 | タウンニュース

最先端ロボットにドキドキ 相武台東小 | 座間 | タウンニュース

ロボット手術医が授業 麻生高校で最新技術語る | 麻生区 | タウンニュース

“紅白出場”AI美空ひばり「気持ち悪さ」の正体　法規制は必要か〈dot.〉（AERA dot.） – Yahoo!ニュース

2019年AI・人工知能おもしろプロダクトまとめ24選 架空のアイドル生成、写真をアニメ絵に変換、たこ焼き調理ロボット、など | https://t.co/NDtzjLwcRs

ディープフェイク、アルゴリズムの監査、人間中心のAI、あるいは「規制」のこれから：『WIRED』が振り返る2019年（AI編）｜https://t.co/g0yRGRzGa6

つかむ・運ぶ、機転利くロボ　プリファードが開発　　:日本経済新聞

東京五輪支える先端技術　ロボ、自動運転がサポート　人と共生、進化期待 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

AI自動運転タクシー､｢2020年目標｣はGM･Tesla･Uber･ZMP　気になるトヨタの動向 | 自動運転ラボ

ＡＩと共存　そのとき「人の心」は

本格的なコーヒーを自動で淹れるバリスタロボットが米国の空港で導入される | Techable(テッカブル)

【AWS IoT事例】「ビジネスを変革するIoT」の作り方 ｜ビジネス+IT

AI時代生き残れるのは｢変化を楽しめる｣人。2030年に必要なスキルの1位は。オズボーン・オックスフォード大教授インタビュー | Business Insider Japan

「ロボットテストフィールド」全面開所へ　20年春・５施設整備：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet

ドローンに空中送電成功　名大・天野教授ら開発:一面:中日新聞(CHUNICHI Web)

オーストラリア軍、積極的なロボット活用へ：限られた軍人のリソースを補強(佐藤仁) – 個人 – Yahoo!ニュース

関空閉鎖 深刻な空港ドローン被害 対策遅れる日本 防空システム ドローンドーム効果は (2019年12月31日) – エキサイトニュース

「ロボットテストフィールド」全面開所へ　20年春・５施設整備

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）