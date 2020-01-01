2020年01月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
｢ＡＩスピーカー｣で暮らしに潤い 鎌倉で人気のシニア向けサービス ㈱ボイスタート | 鎌倉 | タウンニュース
最先端ロボットにドキドキ 相武台東小 | 座間 | タウンニュース
ロボット手術医が授業 麻生高校で最新技術語る | 麻生区 | タウンニュース
“紅白出場”AI美空ひばり「気持ち悪さ」の正体 法規制は必要か〈dot.〉（AERA dot.） – Yahoo!ニュース
2019年AI・人工知能おもしろプロダクトまとめ24選 架空のアイドル生成、写真をアニメ絵に変換、たこ焼き調理ロボット、など | https://t.co/NDtzjLwcRs
ディープフェイク、アルゴリズムの監査、人間中心のAI、あるいは「規制」のこれから：『WIRED』が振り返る2019年（AI編）｜https://t.co/g0yRGRzGa6
つかむ・運ぶ、機転利くロボ プリファードが開発 :日本経済新聞
東京五輪支える先端技術 ロボ、自動運転がサポート 人と共生、進化期待 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
AI自動運転タクシー､｢2020年目標｣はGM･Tesla･Uber･ZMP 気になるトヨタの動向 | 自動運転ラボ
ＡＩと共存 そのとき「人の心」は
本格的なコーヒーを自動で淹れるバリスタロボットが米国の空港で導入される | Techable(テッカブル)
【AWS IoT事例】「ビジネスを変革するIoT」の作り方 ｜ビジネス+IT
AI時代生き残れるのは｢変化を楽しめる｣人。2030年に必要なスキルの1位は。オズボーン・オックスフォード大教授インタビュー | Business Insider Japan
「ロボットテストフィールド」全面開所へ 20年春・５施設整備：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet
ドローンに空中送電成功 名大・天野教授ら開発:一面:中日新聞(CHUNICHI Web)
オーストラリア軍、積極的なロボット活用へ：限られた軍人のリソースを補強(佐藤仁) – 個人 – Yahoo!ニュース
関空閉鎖 深刻な空港ドローン被害 対策遅れる日本 防空システム ドローンドーム効果は (2019年12月31日) – エキサイトニュース
「ロボットテストフィールド」全面開所へ 20年春・５施設整備