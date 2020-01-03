アマゾンの2020年初売りセール開催中。1月6日までの特選タイムセールでEchoが74%OFF、Echo Dotが45%OFF！

Amazonの初売りセールが2020年1月3日9:00〜2020年1月6日23:59の期間限定で開催中だ。Amazon Echoデバイスなども大幅値引きモデルが設定されており、年末に買いそびれた人にいい機会となっている。
Amazon
Amazon Echo
通常11,340円が8,360円引き74％OFFの2,980円。
Amazon Echo Dot
通常5,980円が2,700円引き45%OFFの3,280円。
Amazon Echo Show
通常27,980円が6,500円引き23%OFFの21,480円。
Fire TV Stick – Alexa対応音声認識リモコン付属
通常4,980円が1,000円引き20%OFFの3,980円。
Fire TV Stick 4K – Alexa対応音声認識リモコン付属
通常6,980円が1,500円引き21%OFFの5,480円。
Fire HD 7 – Alexaハンズフリーモード対応（Showモード非対応）
通常5,980円が2,500円引き42%OFFの3,480円。
Amazon.co.jp / Fire HD 7
Fire HD 8 – Alexaハンズフリーモード対応
通常8,980円が3,200円引き36%OFFの5,780円。
Amazon.co.jp / Fire HD 8
SONOS
Sonos One
通常26,180円が3,927円引き15%OFFの22,253円。
Amazon.co.jp / Sonos One
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ABOUT THE AUTHOR /中橋 義博
1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。