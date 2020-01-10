2020年01月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
オムロン「卓球ロボット」第6世代へ スクエニとAI研究【CES2020】：日経クロストレンド
災害時にドローンを利用した「移動通信中継局」 京セラらが開発 – ITmedia Mobile
クボタ、米リンゴ収穫ロボ会社に出資 :日本経済新聞
中国AIの現実、人材不足と官僚主義 （写真=ロイター） :日本経済新聞
「CES 2020ベスト・オブ・イノベーション」受賞、AI搭載補聴器「OrCam Hear」 – BCN＋R
走るトイレ、TOTOがCESで公開 「TaaS」目指す :日本経済新聞
オスプレイ風ドローンV-CoptrがCES出展。2ローターで連続50分飛行可能 – Engadget 日本版
日本企業、米見本市に卓球ロボ 月のタイヤも
エムスリー AI活用した都道府県別かつ日次のインフルエンザ流行情報 医師向けに提供 | ニュース | ミクスOnline
大分）大分工業高生、ロボット相撲の全国大会で優勝：朝日新聞デジタル
飲食店に救世主 「ロボ店員」が作る･呼ぶ・運ぶ ：日経ビジネス電子版
Mavic Mini もう買った？ドローン初心者におすすめなポイント5つ
IBM Watsonと連携するロボットで「健康や食」に関するAI人材の教育プログラム――北海道情報大学、2020年度から提供へ – ITmedia エンタープライズ
AIは民主主義をアップデートするのか？ 統治とテクノロジーの関係 (2020年1月10日) – エキサイトニュース
松尾豊氏の年頭所感に見る、2020年AI業界の展望 | https://t.co/NDtzjLwcRs
人間と分身ロボットが協業する「分身ロボットカフェDAWN Ver.β」を渋谷・スクランブル交差点目の前のカフェ「WIRED TOKYO 1999」で実施。｜カフェ・カンパニー株式会社のプレスリリース
理系・エンジニアに特化した婚活エージェント「with_it」が『ドローン操縦体験型合コン』を開催（１/26）｜ａｂｏｕｔＢ株式会社のプレスリリース
Chatbot（チャットボット）とは？ AI自動会話の仕組みや導入事例で見るメリット｜TIME＆SPACE by KDDI
利用市民７割が「便利」 岐阜市の「ＡＩチャットボット」実験 | 岐阜新聞Web
業界初！産業用ROV（水中ドローン）に無償付帯する保証サービス「セキドケア for ROV」を開始！｜株式会社セキドのプレスリリース
ロボコンのWRO Japanと提携し、全国のCoderDojoへロボットキットを提供｜NPO法人WRO Japanのプレスリリース
福島県のニュースを「聴く」音声コンテンツの配信がスタート！｜株式会社福島中央テレビのプレスリリース
福島中央テレビ、音声コンテンツの配信を開始 | Media Innovation
「CES 2020」に登場したクールでユニークなロボットたち – CNET Japan
動画：ぎこちない動きがかわいい？ 中国企業開発のネコ型ロボット 米家電見本市 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
WRO Japan、全国のCoderDojoへロボットキットを提供 | リセマム
「未来と芸術展：AI、ロボット、都市、生命 ――人は明日どう生きるのか」が開催中 – PRONEWS
“イルカ”から始まったマイクロソフトのAIサービスの現在地 学習済みAIを使える「Azure Cognitive Services」でできること – ログミーTech
ANAHDがロボット、街中でシェア 日本橋に100体 :日本経済新聞
もしかするとClicbotは家庭用ロボCozmoの後継者になるかもしれない | TechCrunch Japan
CYBERDYNE × IWA ACADEMY脳神経系を強化・調整する革新的なアスリート向けプログラム『 IWA式Neuro HALプラス 』｜一般社団法人IWA JAPANのプレスリリース
門真市で人型ロボット「Pepper」を用いたプログラミング授業を試行。学生がロボット・プログラミング授業をサポート｜学校法人追手門学院のプレスリリース
ドローン「100台無料で貸します」キャンペーン(2020年1月10日～2020年2月29日)｜株式会社drone supply & controlのプレスリリース