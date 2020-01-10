TOP > ニュースヘッドライン > 2020年01月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2020年01月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年1月10日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

オムロン「卓球ロボット」第6世代へ　スクエニとAI研究【CES2020】：日経クロストレンド

災害時にドローンを利用した「移動通信中継局」　京セラらが開発　 – ITmedia Mobile

クボタ、米リンゴ収穫ロボ会社に出資　　:日本経済新聞

中国AIの現実、人材不足と官僚主義　（写真=ロイター）　:日本経済新聞

「CES 2020ベスト・オブ・イノベーション」受賞、AI搭載補聴器「OrCam Hear」 – BCN＋R

走るトイレ、TOTOがCESで公開　「TaaS」目指す　　:日本経済新聞

オスプレイ風ドローンV-CoptrがCES出展。2ローターで連続50分飛行可能 – Engadget 日本版

日本企業、米見本市に卓球ロボ 月のタイヤも

エムスリー　AI活用した都道府県別かつ日次のインフルエンザ流行情報　医師向けに提供 | ニュース | ミクスOnline

大分）大分工業高生、ロボット相撲の全国大会で優勝：朝日新聞デジタル

飲食店に救世主　「ロボ店員」が作る･呼ぶ・運ぶ 　：日経ビジネス電子版

Mavic Mini もう買った？ドローン初心者におすすめなポイント5つ

IBM Watsonと連携するロボットで「健康や食」に関するAI人材の教育プログラム――北海道情報大学、2020年度から提供へ – ITmedia エンタープライズ

AIは民主主義をアップデートするのか？　統治とテクノロジーの関係 (2020年1月10日) – エキサイトニュース

松尾豊氏の年頭所感に見る、2020年AI業界の展望 | https://t.co/NDtzjLwcRs

人間と分身ロボットが協業する「分身ロボットカフェDAWN Ver.β」を渋谷・スクランブル交差点目の前のカフェ「WIRED TOKYO 1999」で実施。｜カフェ・カンパニー株式会社のプレスリリース

理系・エンジニアに特化した婚活エージェント「with_it」が『ドローン操縦体験型合コン』を開催（１/26）｜ａｂｏｕｔＢ株式会社のプレスリリース

Chatbot（チャットボット）とは？ AI自動会話の仕組みや導入事例で見るメリット｜TIME＆SPACE by KDDI

利用市民７割が「便利」　岐阜市の「ＡＩチャットボット」実験 | 岐阜新聞Web

業界初！産業用ROV（水中ドローン）に無償付帯する保証サービス「セキドケア for ROV」を開始！｜株式会社セキドのプレスリリース

ロボコンのWRO Japanと提携し、全国のCoderDojoへロボットキットを提供｜NPO法人WRO Japanのプレスリリース

福島県のニュースを「聴く」音声コンテンツの配信がスタート！｜株式会社福島中央テレビのプレスリリース

福島中央テレビ、音声コンテンツの配信を開始 | Media Innovation

「CES 2020」に登場したクールでユニークなロボットたち – CNET Japan

動画：ぎこちない動きがかわいい？ 中国企業開発のネコ型ロボット 米家電見本市　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

WRO Japan、全国のCoderDojoへロボットキットを提供 | リセマム

「未来と芸術展：AI、ロボット、都市、生命 ――人は明日どう生きるのか」が開催中 – PRONEWS

“イルカ”から始まったマイクロソフトのAIサービスの現在地　学習済みAIを使える「Azure Cognitive Services」でできること – ログミーTech

ANAHDがロボット、街中でシェア　日本橋に100体　　:日本経済新聞

もしかするとClicbotは家庭用ロボCozmoの後継者になるかもしれない | TechCrunch Japan

CYBERDYNE × IWA ACADEMY脳神経系を強化・調整する革新的なアスリート向けプログラム『 IWA式Neuro HALプラス 』｜一般社団法人IWA JAPANのプレスリリース

門真市で人型ロボット「Pepper」を用いたプログラミング授業を試行。学生がロボット・プログラミング授業をサポート｜学校法人追手門学院のプレスリリース

ドローン「100台無料で貸します」キャンペーン(2020年1月10日～2020年2月29日)｜株式会社drone supply & controlのプレスリリース

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）