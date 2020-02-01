【2/3まで】Amazonがタイムセール祭りでEchoシリーズ最大30%OFF、Fireタブレットシリーズ最大5,000円OFF！

2020年2月1日9時から2月3日23時59分まで、63時間のビッグセール「Amazonタイムセール祭り」が開催中だ。
そのセールの中でAmazon Echoファミリー、Fireタブレットの一部が安くなっているので紹介する。
Amazon Echo Show 5
通常9,980円が3,000円引き30%OFFの6,980円。
Amazon Echo Flex
通常2,980円が500円引き17%OFFの2,480円。
Amazon Echo (第3世代)
通常11,980円が3,500円引き29％OFFの8,480円。
Amazon Fire 7 タブレット 16GB
通常5,980円が2,000円引き33%OFFの3,980円。
Amazon Fire HD 10 タブレット 32GB
通常15,980円が5,000円引き31％OFFの10,980円。
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ABOUT THE AUTHOR /中橋 義博
1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。