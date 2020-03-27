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自宅待機の子どもたちへ　綾瀬はるか・石原さとみ他、30人のタレントによる【日本昔ばなし よみきかせ】を期間限定公開　ホリプロ

2020年3月27日 By

株式会社ホリプロは、新型コロナウイルス感染症による影響で、外出もままならない子どもたちをはじめ、少しでも多くの人の役に立ちたいという思いより、同社コンテンツ「⽇本昔ばなし よみきかせシリーズ」をホリプロ公式YouTubeチャンネルにて期間限定で開放した。
2020年3月9日に【綾瀬はるか・石原さとみ・イジリー岡田・榊原郁恵・中尾明慶・深田恭子・藤原竜也・宮崎美子・吉田鋼太郎・和田アキ子】による第1弾の10作品を公開後、第2弾として同月20日に【市村正親・大林素子・木村了・久保田磨希・茂森あゆみ・武田真治・松山ケンイチ・三村マサカズ・山瀬まみ・優香 】による読み聞かせが追加。また、本日27日には【芦名星・伊藤かずえ・丘みつ子・笹本玲奈・佐津川愛美・つぶやきシロー・妻夫木聡・鶴見辰吾・平山あや・船越英一郎】による、シリーズ第3弾が公開された。
同社では、更に順次公開予定している。

ホリプロ公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCFE31Dz2ASC2FZ1Dc02F0Vw

▼ 第1弾

【綾瀬はるか】「ねずみの嫁入り」https://youtu.be/Upy6nLos7j8
【石原さとみ】「そら豆とわらと炭」https://youtu.be/45gmU9it5fc
【イジリー岡田】「ほら吹き甚兵衛」https://youtu.be/6EDI7xIBz_o
【榊原郁恵】「馬車引きになった男の子」https://youtu.be/W4lUbTPk7GA
【中尾明慶】「芋を転がす」https://youtu.be/n5kYRz8hCQU
【深田恭子】「雪女のおくりもの」https://youtu.be/ZqzUdwzH7eE
【藤原竜也】「宝くらべ」https://youtu.be/m0sADdxKBug
【宮崎美子】「聞き耳ずきん」https://youtu.be/3ox2rZN8Kzs
【吉田鋼太郎】「一本のわら」https://youtu.be/1hwFwi7baZU
【和田アキ子】「だんまりくらべ」https://youtu.be/CIKQ1MagVt4

©ホリプロ

▼ 第2弾

【市村正親】「どろぼうのどろぼう」https://youtu.be/gQF2LvBVSuA
【大林素子】「ゆかいなおなら」https://youtu.be/MkYovEwwtqA
【木村了】「不思議なたいこ」https://youtu.be/pJwhipXaNcI
【久保田磨希】「てっぽううちとおにばば」https://youtu.be/Ah_jgDjebgo
【茂森あゆみ】「子どもはたからもの」https://youtu.be/yAFT2B-l-C0
【武田真治】「力太郎」https://youtu.be/lwwM9uoTxaM
【松山ケンイチ】「味噌買い橋」https://youtu.be/joGVAL5ekmg
【三村マサカズ】「のみは薬」https://youtu.be/Ty9lK3qy3Y0
【山瀬まみ】「かたつむり長者」https://youtu.be/s2KvlNvBnAc
【優香】「海の水はなぜ塩からい」https://youtu.be/RuGFoRYXWXY

©ホリプロ

▼ 第3弾

【芦名星】「いちばんほしいもの」https://youtu.be/KaRhsrCJ16w
【伊藤かずえ】「とんでもない聞きちがい」https://youtu.be/V4cGC7poMCE
【丘みつ子】「ぶんぶく茶がま」https://youtu.be/l8m5WRsvJyE
【笹本玲奈】「ナラナシとり」https://youtu.be/iRYbM_LBb8Y
【佐津川愛美】「もぐらとかえる」https://youtu.be/9BA_osWcWNE
【つぶやきシロー】「粗忽惣兵衛」https://youtu.be/cG6KskCo6XQ
【妻夫木聡】「なまことくじら」https://youtu.be/Io-MHzedyWI
【鶴見辰吾】「金の仏さまと木の仏さま」https://youtu.be/mUy427o0GrI
【平山あや】「山の中のふしぎな家」https://youtu.be/bUq3AxkoHG4
【船越英一郎】「天福地福」https://youtu.be/Pmq9ALfOsXk

©ホリプロ
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