自宅待機の子どもたちへ　綾瀬はるか・石原さとみ他、30人のタレントによる【日本昔ばなし よみきかせ】を期間限定公開　ホリプロ

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株式会社ホリプロは、新型コロナウイルス感染症による影響で、外出もままならない子どもたちをはじめ、少しでも多くの人の役に立ちたいという思いより、同社コンテンツ「⽇本昔ばなし よみきかせシリーズ」をホリプロ公式YouTubeチャンネルにて期間限定で開放した。

2020年3月9日に【綾瀬はるか・石原さとみ・イジリー岡田・榊原郁恵・中尾明慶・深田恭子・藤原竜也・宮崎美子・吉田鋼太郎・和田アキ子】による第1弾の10作品を公開後、第2弾として同月20日に【市村正親・大林素子・木村了・久保田磨希・茂森あゆみ・武田真治・松山ケンイチ・三村マサカズ・山瀬まみ・優香 】による読み聞かせが追加。また、本日27日には【芦名星・伊藤かずえ・丘みつ子・笹本玲奈・佐津川愛美・つぶやきシロー・妻夫木聡・鶴見辰吾・平山あや・船越英一郎】による、シリーズ第3弾が公開された。

同社では、更に順次公開予定している。



▼ 第1弾

▼ 第2弾

▼ 第3弾

関連サイト

株式会社ホリプロ