Amazon.co.jpで時計付きEcho Dotやディスプレイ搭載モデルが値引き中！
2020年5月15日 By 中橋 義博
アマゾンがEcho Dot with Clock、Echo Show 5、Echo Show 8の3機種を値引き中だ。
値引き幅は29%〜34%で、今回注目は時計付きのEcho Dot with Clockの値引き。時計のない普通のEcho Dotよりも1,000円安いという逆転現象が起きている。小さなスマートスピーカーを探している人にはちょうどいいチャンスだ。
Amazon Echo Dot with Clock
通常6,980円が2,000円引き29%OFFの4,980円に。
5/17までの期間限定。
Amazon Echo Show 5
通常9,980円が、3,080円引き31%OFFの6,900円に。
Amazon Echo Show 8
通常14,980円が5,080円引き34%OFFの9,900円に。
ABOUT THE AUTHOR /中橋 義博
1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。