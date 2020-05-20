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2020年05月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年5月20日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

第2波阻止へ ロボット投入　顔認証で「マスク忘れないで」　中国

高解像＆高精度な機体制御＝ドローンビギナーでも安心！DJIの新型ドローン｢Mavic Air 2｣のいいところ | ギズモード・ジャパン

新型コロナ:世界の有力ロボ新興企業、増産に動く　「非接触」対応　　:日本経済新聞

ANAHDが物流用ドローン開発へ　無人配送見据え 新興と共同で　:日本経済新聞

コロナ対応、ロボ増産進む　日米欧中 有力新興14社調査　ゼネックス、消毒用で計画比10倍　ZMPは警備向け1000台に　:日本経済新聞

ロボットが「感情知能」を身につける？ 歩き方から人間の気分を“理解”する技術、米研究チームが開発｜https://t.co/g0yRGRzGa6

神奈川）住宅展示場に案内ロボ　脱接触で見学可能に [新型コロナウイルス]：朝日新聞デジタル

高精度な日本語解析AI「COTOHA(R)」の展開を通じ電気通信協会「ICT事業奨励賞」を受賞｜NTTコミュニケーションズ株式会社のプレスリリース

名古屋市が、新型コロナ対応強化のためAI電話自動応答システム「mobiVoice」を採用対応時間外だった夜間も住民からの電話問合せに自動応答可能｜モビルス株式会社のプレスリリース

ANAHDとエアロネクスト、物流ドローンの共同開発に向け業務提携｜株式会社エアロネクストのプレスリリース

「AIが人類を滅ぼす」論が本当に怖い理由を理解しよう（本がすき。） – Yahoo!ニュース

「AI日本マーケット予測」の提供開始｜auじぶん銀行のプレスリリース

発電所点検にロボット技術活用へ | 電気新聞ウェブサイト

JR新宿駅の天井裏の確認作業にドローンを使う実験が実施された | https://t.co/NDtzjLwcRs – https://t.co/5K01WzuqP0

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