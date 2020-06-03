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2020年06月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年6月3日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

警備員や塾の先生もロボットが！？新様式で活躍期待（テレビ朝日系（ANN）） – Yahoo!ニュース

新型コロナ:自動走行ロボットで除菌剤噴霧　菊池製作所が製造販売　　:日本経済新聞

新型コロナ:ロボットが自動検温　神戸海洋博物館・カワサキワールド　　:日本経済新聞

水難救助にドローンを活用～九頭竜川で訓練｜NNNニュース

神戸新聞NEXT｜神戸｜神戸海洋博物館が営業再開　ロボットが検温、来館者出迎え

「遠隔操作ロボット」をタイプ別に解説、8つの実例でわかるその可能性 ｜ビジネス+IT

VR・AI開発へ全速力　ユピテル 静岡研究所　:日本経済新聞

バーチャル遠足やドローン遊泳、５Gで身近になる「ＩｏＡ仮想テレポーテーション」｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

アフリカではいま、ドローンが新型コロナウイルスの検査サンプルを運んでいる｜https://t.co/g0yRGRzGa6

菊池製作所、除菌剤噴霧ロボ販売　医療機関・学校向け　:日本経済新聞

【PreBell Twitter】お子さまの自宅学習応援！KOOV®プレゼントキャンペーン

MakeXとは ｜MakeX2020東京大会公式サイト

ユニバーサルロボット、ウェブセミナーのご案内｜Universal Robots A/Sのプレスリリース

アドバンテックテクノロジーズとビットメディアAI x IoTソリューションの普及加速に向けた業務提携を発表｜アドバンテックテクノロジーズのプレスリリース

地域と親交深め ロボット作りも 長岡高専生ら生活シェアハウス | 地域 | 新潟県内のニュース | 新潟日報モア

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ついに「触覚を獲得したロボットハンド」が登場、人間より正確なセンサーで重いものからポテチまでソフトに取り扱うことが可能に – GIGAZINE

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