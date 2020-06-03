2020年06月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
警備員や塾の先生もロボットが！？新様式で活躍期待（テレビ朝日系（ANN）） – Yahoo!ニュース
新型コロナ:自動走行ロボットで除菌剤噴霧 菊池製作所が製造販売 :日本経済新聞
新型コロナ:ロボットが自動検温 神戸海洋博物館・カワサキワールド :日本経済新聞
水難救助にドローンを活用～九頭竜川で訓練｜NNNニュース
神戸新聞NEXT｜神戸｜神戸海洋博物館が営業再開 ロボットが検温、来館者出迎え
「遠隔操作ロボット」をタイプ別に解説、8つの実例でわかるその可能性 ｜ビジネス+IT
VR・AI開発へ全速力 ユピテル 静岡研究所 :日本経済新聞
バーチャル遠足やドローン遊泳、５Gで身近になる「ＩｏＡ仮想テレポーテーション」｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
アフリカではいま、ドローンが新型コロナウイルスの検査サンプルを運んでいる｜https://t.co/g0yRGRzGa6
菊池製作所、除菌剤噴霧ロボ販売 医療機関・学校向け :日本経済新聞
【PreBell Twitter】お子さまの自宅学習応援！KOOV®プレゼントキャンペーン
MakeXとは ｜MakeX2020東京大会公式サイト
ユニバーサルロボット、ウェブセミナーのご案内｜Universal Robots A/Sのプレスリリース
アドバンテックテクノロジーズとビットメディアAI x IoTソリューションの普及加速に向けた業務提携を発表｜アドバンテックテクノロジーズのプレスリリース
地域と親交深め ロボット作りも 長岡高専生ら生活シェアハウス | 地域 | 新潟県内のニュース | 新潟日報モア
動画配信サービス（VOD）徹底調査！コスパ比較や満足度＆ジャンル別おすすめランキング | みんなのランキング
ケンブリッジ大が開発の調理ロボットはいい感じのオムレツを作ってくれる！ | Techable(テッカブル)
ドローンネット、ドローンレースが楽しめる「スカイファイトカフェ銀座」オープン – DRONE | ドローン専門メディア
ついに「触覚を獲得したロボットハンド」が登場、人間より正確なセンサーで重いものからポテチまでソフトに取り扱うことが可能に – GIGAZINE
着るロボットの10年後「ATOUN Vision 2030」 – PC Watch