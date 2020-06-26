2020年06月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
AIロボット『ARISA（アリサ）』が「近未来ステーション構想」に参加 ～新しく生まれ変わる近鉄大和西大寺駅にARISAが設置されます～ | 株式会社アルゼゲーミングテクノロジーズのプレスリリース
自律飛行する調査ロボット「トンネルマンボウ」の点検力｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ロボットで感染症対策 厚木「チームアトム」 | 厚木・愛川・清川 | タウンニュース
ポケットサイズのドローン、米陸軍から21億円の追加オファーが来る | ギズモード・ジャパン
SORACOM Airの「IoT契約回線数」が、200万回線を突破！！
新型コロナ:オムロンの自動搬送ロボット、除菌用途に活用: 日本経済新聞
国産の自律型協働ロボ、国内物流施設で初稼動
オムロン、「紫外線光照射器ロボット」で消毒作業時の感染防止へ–世界10カ国で採用 – CNET Japan
17センチ、33グラムの小型ドローン、アメリカ陸軍が大人買い | ギズモード・ジャパン
レゴブロックと互換性あり——プログラミングできるブロック型ロボット「マウンジ」 | fabcross