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2020年06月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年6月26日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

AIロボット『ARISA（アリサ）』が「近未来ステーション構想」に参加 ～新しく生まれ変わる近鉄大和西大寺駅にARISAが設置されます～ | 株式会社アルゼゲーミングテクノロジーズのプレスリリース

自律飛行する調査ロボット「トンネルマンボウ」の点検力｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ロボットで感染症対策 厚木「チームアトム」 | 厚木・愛川・清川 | タウンニュース

ポケットサイズのドローン、米陸軍から21億円の追加オファーが来る | ギズモード・ジャパン

SORACOM Airの「IoT契約回線数」が、200万回線を突破！！

新型コロナ:オムロンの自動搬送ロボット、除菌用途に活用: 日本経済新聞

国産の自律型協働ロボ、国内物流施設で初稼動

オムロン、「紫外線光照射器ロボット」で消毒作業時の感染防止へ–世界10カ国で採用 – CNET Japan

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