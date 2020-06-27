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【6/28まで】Amazonがタイムセール祭りでEcho Flexが34%OFF、Fireタブレットシリーズ最大5,000円OFF！

2020年6月27日 By

2020年6月27日9時から6月28日23時59分まで、39時間のビッグセール「Amazonタイムセール祭り」が開催中だ。

そのセールの中でAmazon Echoファミリー、Fireタブレットの一部が安くなっているので紹介する。


Amazon Echo Dot with Amazon Music Unlimited


プライム会員限定で、Echo DotとAmazon Music Unlimited個人プランの2か月分のセットが通常7,540円が4,560円引き60％OFFの2,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Echo Dot with Amazon Music Unlimited


Amazon Echo Flex


通常2,980円が1,000円引き34％OFFの1,980円に。
これなら廊下やキッチン用に試しで買っても良い価格ではないだろうか。

外部リンク
Amazon.co.jp / Echo Flex


Amazon Fire 7


Fire 7 16GB、通常5,980円が2,000円引き33%OFFの3,980円に。
Fire 7 32GB、通常7,979円が1,999円引き25%OFFの5,980円に。
16GBの3,980円はちょっと安すぎる設定だ。お試しに買うにもおすすめだ。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire 7 16GB

Amazon.co.jp / Fire 7 32GB


Amazon Fire HD 10


Fire HD 10 32G、通常15,980円が5,000円引き31%OFFの10,980円に。
Fire HD 10 64G、通常19,980円が5,000円引き25%OFFの14,980円に。
Alexaも使え、画面も大きく動画を楽しむのにもぴったりな上級機種も1万円ちょっとで買えるチャンスだ。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire HD 10 32G

Amazon.co.jp / Fire HD 10 64G


Amazon Kindle Paperwhite


通常13,980円が3,000円引き21%OFFの13,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Kindle Paperwhite


Amazon Kindle キッズモデル


通常10,980円が2,000円引き18%OFFの10,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Kindle キッズモデル
Amazon Echo fan club japan
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中橋 義博
中橋 義博

1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。

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