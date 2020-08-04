2020年08月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
AIは人類を“コロナ禍”からは救えない：「考える機械」の未来図（2） | https://t.co/g0yRGRzGa6
オフィスや店舗の感染リスク抑制、「検温ロボット」の仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
副業人材募集のヤフー川邊社長「もう一段上のAIテック企業へ」：日経ビジネス電子版
ウィズコロナの救世主！小学校で大人気の癒やしロボ「ＬＯＶＯＴ」（スポーツ報知） – Yahoo!ニュース
ダイヘン、協働ロボと併用 溶接システム販売へ :日本経済新聞
GAFAの牙城を崩す対抗馬は、機械翻訳AIの発展で続々登場？ ナミビアで開発中の革新的アプリから考える｜Real Sound｜リアルサウンド テック
パナ子会社、新型装着ロボ受注開始 腕と腰を同時アシスト：イザ！
豊川・新城に新産業を 「ドローン推進協」両市が設立：中日新聞Web
世界初のAI恋愛ナビゲーションアプリ「Aill （エール）」福利厚生市場にて事前登録スタート｜株式会社AILLのプレスリリース
タワマンで車椅子型ロボをシェア ZMP、空き駐車場活用 :日本経済新聞
ZMP／物流支援ロボットの自律走行機能を拡充 | ＬＮＥＷＳ
コミュニケーションロボットで新型コロナ対策、NEC「パペロ」で福井県坂井市が実験 | ビジネスネットワーク.jp
学習するホームロボット——リモコン操作／自律動作に対応するAIロボットカー「Nabot AI」 | fabcross