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2020年08月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年8月4日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

AIは人類を“コロナ禍”からは救えない：「考える機械」の未来図（2） | https://t.co/g0yRGRzGa6

オフィスや店舗の感染リスク抑制、「検温ロボット」の仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

副業人材募集のヤフー川邊社長「もう一段上のAIテック企業へ」：日経ビジネス電子版

ウィズコロナの救世主！小学校で大人気の癒やしロボ「ＬＯＶＯＴ」（スポーツ報知） – Yahoo!ニュース

ダイヘン、協働ロボと併用 溶接システム販売へ　　:日本経済新聞

GAFAの牙城を崩す対抗馬は、機械翻訳AIの発展で続々登場？　ナミビアで開発中の革新的アプリから考える｜Real Sound｜リアルサウンド テック

パナ子会社、新型装着ロボ受注開始　腕と腰を同時アシスト：イザ！

豊川・新城に新産業を　「ドローン推進協」両市が設立：中日新聞Web

世界初のAI恋愛ナビゲーションアプリ「Aill （エール）」福利厚生市場にて事前登録スタート｜株式会社AILLのプレスリリース

タワマンで車椅子型ロボをシェア　ZMP、空き駐車場活用　:日本経済新聞

ZMP／物流支援ロボットの自律走行機能を拡充 | ＬＮＥＷＳ

コミュニケーションロボットで新型コロナ対策、NEC「パペロ」で福井県坂井市が実験 | ビジネスネットワーク.jp

学習するホームロボット——リモコン操作／自律動作に対応するAIロボットカー「Nabot AI」 | fabcross

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