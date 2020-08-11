2020年08月11日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
キラーロボット：禁止の気運高まる | Human Rights Watch
【8,9月スケジュール更新！】全国各地で再開！海の産業革命に向けて水中ドローン安全潜航操縦士認定講習スケジュールを公開。｜株式会社スペースワンのプレスリリース
日本で実力をつけていく「ドローンエンジニア養成塾成果発表」レポート③ | DroneTribune (ドローントリビューン)
AI研究の松尾豊教授「事業を立ち上げるのが資本主義の基本」：日経ビジネス電子版
【スポット】ロボット使って事務所内を消毒 新型コロナ感染リスク低減へ安心できる衛生環境つくる／大林道路 ｜安全スタッフニュース｜労働新聞社
高輪ゲートウェイ、「ロボットの駅」に大変身（東洋経済オンライン） – Yahoo!ニュース
火論：忘却のドローン戦争＝大治朋子 – 毎日新聞
店舗をデジタル管理、AI活用で「3密」も回避 :日本経済新聞
ＬＧ電子、ホテルで配膳ロボットサービス – NNA ASIA・韓国・ＩＴ・通信
カワウ対策にドローン一役 巣にドライアイス、繁殖抑制へ実証事業：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet
注目の成長スタートアップ100社から見る中国のAIトレンド – BRIDGE（ブリッジ）
コロナ後の回復で「ロボット工学技能」への高い需要があるとIFRが報告：時事ドットコム
巣ごもりの夏休み、小学生の孫に「ロボット」 妻には「全録」 – BCN＋R
あべのハルカスで二足歩行ロボットの格闘技大会 – あべの経済新聞
【8,9月スケジュール更新！】全国各地で再開！海の産業革命に向けて水中ドローン安全潜航操縦士認定講習スケジュールを公開。｜株式会社スペースワンのプレスリリース
ネパール：新型コロナウイルス対策でロボットを再利用 – Bloomberg
中国初の水中スマート洗浄ロボットが商用化–人民網日本語版–人民日報
田畑の獣害対策、切り札にオオカミ型ロボット 効果は？（朝日新聞デジタル） – Yahoo!ニュース
メディカロイド、国産初の手術支援ロボット「hinotori」発表 製造販売商品を取得 – 神戸経済ニュース
永きに渡りメンテナンスフリーで働くIoTシステム「tukumo」を提供する「AmaterZ」株式投資型クラウドファンディングを開始｜株式会社AmaterZのプレスリリース
新型ロボットがサービス貿易取引会に集結–人民網日本語版–人民日報