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2020年08月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年8月12日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

国産初 神戸の企業が手術支援ロボットを開発 | サンテレビニュース

汗で発電する“電子皮膚”、代謝をモニターしてロボット操作も　カリフォルニア工科大が「PPES」開発 – ITmedia NEWS

アルペングループ、3Dロボット倉庫システム「ALPHABOT」を導入 | Techable(テッカブル)

国産初の手術支援ロボ「ｈｉｎｏｔｏｒｉサージカルロボットシステム」　８月中にも販売へ（神戸新聞NEXT） – Yahoo!ニュース

メディカロイド、国内初の手術支援ロボ　8月中に発売　　:日本経済新聞

高校生ロボット競技県大会で加治木工業が２連覇

スマートファクトリーの実現を目指す関連会社「SMITH ＆ FACTORY (スミスアンドファクトリー)株式会社」を設立｜SMITH ＆ FACTORY株式会社のプレスリリース

ドローン・ロボットの専門商社Tohasen Robotics株式会社はVantopグループと正規代理店契約を締結｜Tohasen Robotics 株式会社のプレスリリース

新時代のフレンドリーロボット「ロビ」がミニフィギュア「UDF」になってやってきた！ | 電撃ホビーウェブ

注文から決済まで完全非接触、ロボット使った実証実験始まる（2020年8月12日）｜BIGLOBEニュース

ノキア、インド理科大学院に5Gを活用したロボット研究拠点を開設へ（他2本） – WirelessWire News（ワイヤレスワイヤーニュース）

サイズ違う箱、積み下ろしもロボで　豊田自動織機が開発：朝日新聞デジタル

自律移動型の警備ロボ実験公開　京急本社 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

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