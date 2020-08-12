2020年08月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
国産初 神戸の企業が手術支援ロボットを開発 | サンテレビニュース
汗で発電する“電子皮膚”、代謝をモニターしてロボット操作も カリフォルニア工科大が「PPES」開発 – ITmedia NEWS
アルペングループ、3Dロボット倉庫システム「ALPHABOT」を導入 | Techable(テッカブル)
国産初の手術支援ロボ「ｈｉｎｏｔｏｒｉサージカルロボットシステム」 ８月中にも販売へ（神戸新聞NEXT） – Yahoo!ニュース
メディカロイド、国内初の手術支援ロボ 8月中に発売 :日本経済新聞
高校生ロボット競技県大会で加治木工業が２連覇
スマートファクトリーの実現を目指す関連会社「SMITH ＆ FACTORY (スミスアンドファクトリー)株式会社」を設立｜SMITH ＆ FACTORY株式会社のプレスリリース
ドローン・ロボットの専門商社Tohasen Robotics株式会社はVantopグループと正規代理店契約を締結｜Tohasen Robotics 株式会社のプレスリリース
新時代のフレンドリーロボット「ロビ」がミニフィギュア「UDF」になってやってきた！ | 電撃ホビーウェブ
注文から決済まで完全非接触、ロボット使った実証実験始まる（2020年8月12日）｜BIGLOBEニュース
ノキア、インド理科大学院に5Gを活用したロボット研究拠点を開設へ（他2本） – WirelessWire News（ワイヤレスワイヤーニュース）
サイズ違う箱、積み下ろしもロボで 豊田自動織機が開発：朝日新聞デジタル
自律移動型の警備ロボ実験公開 京急本社 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト